Πολιτική

Μητσοτάκης: Σήμερα τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, καθώς και εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πολεμική μας Αεροπορία ανήμερα της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!».

