Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις

Να λυθούν στη βάση του Διεθνούς Δικαίου οι όποιες διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν σήμερα (11/02) στην Άγκυρα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο Έλληνας πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τον χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο», συμφωνώντας ότι τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην αναγκαιότητα διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, με γνώμονα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως πρέπει να αρθεί η απειλή του casus belli. Τόνισε πρέπει οι δύο χώρες να εργασθούν για την εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η Ελλάδα είναι υπέρ του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να δουλέψουν μαζί για να υπάρξει σταθερότητα στη Συρία και την ανοικοδόμησή της.

Έτσι οι πολυάριθμοι πρόσφυγες που βρίσκονται σε Τουρκία και Ελλάδα, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά και επανέλαβε την ανάγκη για σύγκλιση και διάλογο, καλώντας τον Τούρκο πρόεδρο «να τιμήσουμε την παρακαταθήκη Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ», ενώ τον κάλεσε να επισκεφτεί με το επιτελείο του την Ελλάδα.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα.

«Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη. Εξετάσαμε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη», τόνισε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπογράφουμε παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ανέφερε επίσης ότι «το 2023 είχαμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τον διάλογό μας».

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Επτά κείμενα υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Άγκυρα.

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.