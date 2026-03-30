Μητροπολίτης Τίτος: Θα δώσουμε έμφαση στη νεολαία

“Θα δώσουμε έμφαση στη νεολαία, στόχος μας να την φέρουμε πιο κοντά στην εκκλησία” τόνισε ο νέος μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος κατά την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Ν. Καλογερη.

Ο κ. Καλογερης ανακοίνωσε πως ο μητροπολίτης συμφώνησε για παραχώρηση χώρου προκειμένου να γίνει ο ένας από τους τρεις κόμβους έξω από το Πολυτεχνείο.