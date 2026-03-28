Μητροπολίτης Τίτος: «Συμπόρευση με την τοπική κοινωνία» – Συγκινητική ομιλία στον Αποκόρωνα

1 από 5

Μήνυμα για συνεχή συμπόρευση με την τοπική κοινωνία έστειλε από τον Αποκόρωνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος Ταμπακάκης.

Γύρω στις 9 το πρωί ξεκίνησε η πομπή που μετέφερε τον νέο Μητροπολίτη από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, στο Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στον Αποκόρωνα, όπου τον ανέμενε πλήθος κόσμου, κληρικοί αλλά και απλοί πολίτες.

Εκεί, τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Μετά τον Αποκόρωνα ο Μητροπολίτης Τίτος θα φτάσει στα Χανιά για τη τελετή της ενθρόνισης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Στην ομιλία του φανερά συγκινημένος ο Σεβασμιώτατος, αναφέρθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα, αλλά και στο Ίδρυμα Αγία Σοφία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ειρηναίο Γαλανάκη. Ο Μητροπολίτης δεσμεύτηκε για μια συνεχή συμπόρευση με την τοπική κοινωνία, στοχεύοντας στην πνευματική και υλική πρόοδο του τόπου.

Είπε μεταξύ άλλων:

«Ο δήμος σας, ο δήμος μου πλέον αποτελείται και συνενώνει πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά με ένδοξο παρελθόν, με μεγάλη και καίρια συμβολή στην εξέλιξη της ιστορίας της Κρήτης, αλλά και του ελληνικού έθνους. Όμως δεν έχει μόνο ένα ζηλευτό παρελθόν, έχει και ένα δυναμικό παρόν και ένα ευοίωνο μέλλον. Οι ανήσυχοι και φιλοπρόοδοι κάτοικοί του δεν ζουν μόνο με την καύκηση των προγόνων τους· και οι ίδιοι προσπαθούν μεθοδικά και το πετυχαίνουν να δίνουν το δικό τους ηχηρό παρόν με την ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστορίας και την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, με τη συντήρηση των μνημείων, με την προστασία της κτίσεως του Θεού, του απαράμιλλου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, με τη δημιουργία νέων μορφών υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και πολιτιστικής παραγωγής που ανταποκρίνονται στους σύγχρονους καιρούς. Ξεχωριστό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει και το κοινωφελές ίδρυμα της Αγίας Σοφίας στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

Είναι και αυτό μαζί με άλλα πολλά, όπως η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, μία κεντρική ψηφίδα του μεγάλου οράματος του μεγαλόπνοου ιεράρχου μακαριστού μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι η ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης χωρίζεται στην προ Ειρηναίου και μετά Ειρηναίου εποχή, καθώς εκείνος με την ποιμαντική του άνοιξε νέους ορίζοντες στην αυτοσυνειδησία της. Ταυτόχρονα η πορεία αυτού του ιδρύματος είναι και ένα καλό παράδειγμα προσαρμογής στις νέες συνθήκες και μία αξιόλογη μελέτη περίπτωσης συνεργασίας και ενότητας μεταξύ της τοπικής εκκλησίας, του δήμου και των πολιτιστικών και αναπτυξιακών φορέων της περιοχής. Ήδη από το 1996 το κοινωφελές αυτό ίδρυμα υπηρετεί όχι μόνο τις πνευματικές αναζητήσεις, αλλά θεραπεύει και τις σωματικές ανάγκες εμπερίστατων συνανθρώπων μας με το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι σε συνεργασία πάντοτε με τον δήμο.

Ακόμη φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, το οποίο προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες στην επιμόρφωση των δημοσιογράφων και στην στήριξη του τοπικού επαρχιακού τύπου, ο οποίος είναι η φωνή της δημοκρατίας μας. Ως Μητροπολίτης σας διαβεβαιώνω, κύριε δήμαρχε, και στο πρόσωπό σας όλους τους δημότες και τους κατοίκους του δήμου Αποκορώνου, ότι θα συνεχίσω αυτή την παράδοση της καλής συνεργασίας με τους τοπικούς άρχοντες και της συμπόρευσης με την κοινωνία για το καλό, την πρόοδο και την ευημερία του τόπου και των ανθρώπων του. Θα είμαι κοντά σας αρωγός και συμπαραστάτης σας σε κάθε καλό και ωφέλιμο έργο. Αγαπητοί μου, καθώς η πρώτη μας συνάντηση γίνεται σε αυτό το ίδρυμα, σκέφτομαι ότι αυτό που θα ήθελε ο μακαριστός ιδρυτής ιεράρχης του είναι να πορευόμαστε, να ζούμε, να σκεπτόμαστε και να πράττουμε με σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Γι’ αυτό του έδωσε αυτό το όνομα και η σοφία συνίσταται στο να καλλιεργούμε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.

Αυτό θα προσπαθήσω να πράξω σε όλη τη διάρκεια της αρχιερατικής μου διακονίας. Με την συνεργασία και την βοήθειά σας θέλω να σπείρω και να μεγαλώσω τον σπόρο της πίστεως, να εμπνεύσω αντιδιάψευστη την ελπίδα και να καλλιεργήσω την απροϋπόθετη και θυσιαστική αγάπη. Χαιρετίζω όλους τους κατοίκους του Αποκόρωνα. Ανοίγω την αγκαλιά μου για να χωρέσουν όλοι. Ανυπομονώ να επισκεφτώ τις ενορίες και τους φορείς του δήμου και να σας γνωρίσω όλους προσωπικά. Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμότατη υποδοχή σας».