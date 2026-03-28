Μητροπολίτης Τίτος: «Δώστε μου το χέρι σας για να σας δώσω την καρδιά μου» – Συγκίνηση στην τελετή ενθρόνισης

Συγκίνησε κλήρος και λαό ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος Ταμπακάκης στην ομιλία του, μετά την ενθρόνισή του η οποία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου.

«Δώστε μου το χέρι σας για να σας δώσω την καρδιά μου», τόνισε ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην νεολαία την οποία κάλεσε «όχι να σταθεί απέναντι στην εκκλησία, αλλά μέσα στην εκκλησία ως ζωντανή φωνή, ως ελπίδα της συνέχειας».

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής χαράς, ο λαός των Χανίων, μαζί με τον ιερό κλήρο και τις τοπικές αρχές, υποδέχθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου το νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, αναφωνώντας με μία φωνή, το “Άξιος, Άξιος, Άξιος”.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αρχή της οδού Χάληδων, όπου πλήθος πιστών, κρατώντας ροδοπέταλα, έραιναν με ευλάβεια την πομπή μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε η ενθρόνιση του νέου Ποιμενάρχη, σηματοδοτώντας την έναρξη της ποιμαντικής του διακονίας.

Η ΟΜΙΛΙΑ

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Τίτος είπε μεταξύ άλλων:

«Σας διαβεβαιώ ότι θα εργαστώ με όλους μου τις δυνάμεις, ώστε να μην διαψεύσω τις χρηστές ελπίδες που τρέφεται όλοι προς την ελαχιστότητά μου. Αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα των καιρών αφουγκράζομαι το αίτημα του χανιώτικου λαού, ο οποίος επιζητεί από το νέο Επίσκοπό του πνευματική καθοδήγηση, στήριξη, παρηγοριά και ελπίδα. Αυτή την ιερή στιγμή για εμένα δεν μπορώ να μην αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και αγάπη στον ποιμενάρχη και γέροντά μου, Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο. 10 χρόνια στο πλευρό του υπήρξαν για εμένα σχολείο ζωής και διακονίας.

Στέκομαι εδώ σήμερα με βαθιά ευχαριστία προς το πρόσωπό του για ότι καλό και άγιο προς έφερε ως στοργικός πατέρας σε εμένα, ιδιαίτερα το διάστημα αυτό της εκλογής και της χειροτονίας μου. Το παράδειγμα της ζωής και της διακονίας του θα παραμένει στην ψυχή μου ζωντανό. Θα με συνοδεύει πάντοτε η ακρίβεια των λόγων και η επάρκεια των έργων του. Η σκέψη μου ταξιδεύει αυτή την ώρα στη βασιλεύουσα πόλη του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου. Γιατί στα φύλλα της καρδιάς μου είναι ριζωμένη η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία η μητέρα και τροφός του γένους των ορθοδόξων. Ασπάζομαι το χέρι του σεμνού ρηξικέλευθου και οραματιστού Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου».

«ΜΝΗΜΟΝΕΥΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΟΥ»

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Έχω επίγνωση της ιστορικής συνέχειας της τοπικής εκκλησίας. Μνημονεύω με σεβασμό και ευχαριστία όλους τους προκατόχους μου. Ιδιαιτέρως δε τον τελευταίο κρίκο της αποστολικής αλυσίδας μακαριστό μητροπολίτη Δαμασκηνό. Με την εργατικότητά του, την ευσυνειδησία του, την αγαθή προαίρεσή του, την καρτερία του στις δοκιμασίες, την πίστη του στον Χριστό και την εκκλησία, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μητρόπολή μας. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Θα τιμούμε πάντοτε τη μνήμη του και θα συνεχίσουμε τα καλά και ωφέλημα που μας κληροδότησε.

Ευλαβώς ανάβουμε ένα κερί στη μνήμη του, αλλά και στη μνήμη όλων κληρικών και λαϊκών που με τη ζωή και τη διακονία τους κράτησαν άσβεστη τη λυχνία της πίστεως σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Με βαθύτατο σεβασμό εκζητώ την ευχή του από Κυδωνίας και Αποκορώνου πρώην αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Η απλή και ήρεμη ζωή του στο μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η φροντίδα του Αρχιεπισκόπου μας γεμίζει χαρά και ευλογία. Η σιωπή του διδάσκει, το χαμόγελό του, η όβια υπομονή του και η προσευχή του ομιλούν περισσότερο από όσα έλεγε όταν εκκινείτο αδιάκοπα, όταν έτρεχε και κύριτε, χωρίς να δίνει στα βλέφαρά του ύπνο και στους κροτάφους του ανάπαυση. Η νοερή παρουσία του ανάμεσά μας, η αθόρυβη διδασκαλία και το παράδειγμα της αφιέρωσής του με ενδυναμώνει στην πορεία μου. Βαθιά και ξεχωριστή τιμή αποτελεί για την Εκκλησία της Κρήτης και για τη μητρόπολη μας η παρουσία της εξοχωτάτης Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρίας Σοφία Ζαχαράκη».

«Η ΚΡΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ»

Ο Μητροπολίτης Τίτος διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο «που διαγράφουν ιεροί κανόνες της εκκλησίας και οι νόμοι του κράτους θα επιδιώξω ολοπρόθημα την αποτελεσματική συνεργασία με την έντιμο ελληνική πολιτεία και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί, αλλά μας ενώνει η αγωνία για την πρόοδο και την ευημερία του λαού μας. Ας αγωνιστούμε από κοινό ώστε η Κρήτη, παρά το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η βία, η καταστροφή, το μίσος, ο φόβος και η μισαλλοδοξία να παραμείνει γέφυρα ειρηνικής συναντήσεως των πολιτισμών και των λαών. Η Κρήτη και τα Χανιά μας προσκαλούν να καλλιεργήσουμε τον δημοκρατικό διάλογο, τη συμφιλίωση και την αδελφοσύνη ανάμεσα στους λαούς, όπως μας εδίδαξε ο μεγάλος ηγέτης μας, Ελευθέριος Βενιζέλος».

«ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΑΝΙΩΤΗΣ»

«Από σήμερα πολιτογραφούμε Χανιώτης», υπογράμμισε ο νέος Μητροπολίτης και πρόσθεσε:

«Έρχομαι να ζήσω τους αιώνες της μαρτυρίας, της δοκιμασμένης πίστης, της σιωπηλής και αδιάκοπης παρουσίας της εκκλησίας των Χανίων που δεν έπαψε ποτέ να στέκεται ως πνευματικό καταφύγιο του λαού. Καλούμαι να βαδίσω ένα δρόμο από γενεές πιστών και δημιουργών».

«Η γη αυτή γέννησε φωτισμένους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ένωσε με το όραμά του την Κρήτη με την Ελλάδα. Έκανε τον τόπο μας φάρο ιστορίας και πολιτικής. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τη σοφία και την αποφασιστικότητά του κράτησε την Κρήτη ψηλά στο χάρτη του σύγχρονου κόσμου. Ο Μίκης Θεοδωράκης ταξίδεψε με τη μουσική του την ψυχή μας σε κάθε γωνιά του κόσμου και τόσοι άλλοι που με τη ζωή και το έργο τους έκαναν παγκοσμίως γνωστό το νησί της Κρήτης και τα Χανιά μας. Ο λαός του είναι υπερήφανος για την ιστορία του. Δεν είναι θεατής αλλά δημιουργός και στρατηγός της ζωής.

Οι άνθρωποι εδώ διακρίνονται από την αντοχή, τη φιλοξενία, τη δημιουργικότητα και την πνευματική ωριμότητα. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κρατήσουν ψηλά τη ζωή τους χωρίς αλαζονεία. Να αγκαλιάσουν την αλλαγή χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους και να ενώσουν τις φωνές τους γύρω από κοινά ιδανικά. Η καρδιά των Χανιωτών είναι ζεστή και ανοιχτή».

«Η ΑΡΧΙΕΡΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΥΜΑ ΤΙΜΗΣ ΑΛΛΑ ΕΝΔΥΜΑ ΘΥΣΙΑΣ»

«Αγαπητοί μου», συνέχισε, «τούτη την ώρα η καρδιά μου θα ήθελε να σας πει πολλά. Η συνείδησή μου όμως με συγκρατεί. Δεν έχω δικαίωμα να δώσω υποσχέσεις. Δεν είναι ώρα υποσχετικών διακηρύξεων και προγραμματικών δηλώσεων. Είναι ώρα ομολογίας. Ομολογώ ότι δεν φοβάμαι την ευθύνη διότι εμπιστεύομαι τη δύναμη του Θεού και Πατρός. Ομολογώ ότι αναγνωρίζω πόσο εύκολα ο άνθρωπος συνηθίζει, πόσο εύκολα η διακονία μπορεί να γίνει καθημερινότητα, πόσο εύκολα ο λόγος μπορεί να γίνει ξύλινος και η καρδιά να γίνει σκληρή. Η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι οι εξωτερικές δυσκολίες, αλλά είναι η εσωτερική φθορά.

Είναι να χαθεί η προσευχή, να χαθεί η ευαισθησία, να χαθεί η διάκριση, να χαθεί η αίσθηση ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και οφείλω να πω καθαρά ότι υπάρχει μία και μοναδική ευθύνη: να φανερώνεται ο Χριστός, όπου και αν σταθεί ο επίσκοπος — σε πόλη ή χωριό, σε ενορία ή μονή, σε σχολείο ή νοσοκομείο, μπροστά σε πλήθος ή σε έναν άνθρωπο. Το ίδιο ερώτημα θα τον κρίνει: Υπήρξες γέφυρα ή εμπόδιο; Έγινες πατέρας ή διαχειριστής; Μάρτυρας ή ρήτορας; Έγινες ταπεινός ή αυτάρεσκος; Η αρχιεροσύνη δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, ούτε προσωπική διάκριση, ούτε βήμα ανόδου, αλλά είναι σταυρός, είναι ευθύνη, είναι δέσμευση και κρίση συνειδήσεως. Στέκομαι μπροστά σας με φόβο μήπως προδώσω το μέτρο της εκκλησίας. Μήπως χάσω την ταπείνωση, μήπως λησμονήσω ότι η αρχιεροσύνη δεν είναι ένδυμα τιμής, αλλά ένδυμα θυσίας. Και αυτή η θυσία ζητά την ενέργεια, την πίστη, την αφοσίωση.

Σας διαβεβαιώ πως παραδιδόμενος σήμερα πλήρως στον Θεό και πατέρα όλων μας, δεν υποχωρώ μπροστά στο ύψος της ευθύνης, αλλά υπακούω στο άγιο θέλημα εκείνου που ποιεί και ζωοποιεί τα πάντα. Γι’ αυτό εκζητώ και τη δική σας προσευχή τώρα και πάντοτε ως στήριγμα αληθινό στην αρχιερατεία μου. Η νέα σελίδα στην ιστορία της τοπικής εκκλησίας που ξεδιπλώνεται σήμερα εδώ δεν ανήκει μόνο σε έναν άνθρωπο. Η αποστολή και το μέλλον της ευλογημένης αυτής μητροπόλεως περνά και από τις δικές σας καρδιές, τη δική σας αγάπη. Κοιτώντας τα πρόσωπά σας, το χαμόγελό σας, είμαι σίγουρος πως η αγάπη σας δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ. Αγαπητοί μου, σήμερα μου ανατίθεται το έργο να υπηρετήσω μία εκκλησία που δεν έπαψε ποτέ να στέκεται ως πνευματικό καταφύγιο του λαού μέσα στους διωγμούς, τις κατακτήσεις, τις σκλαβιές και τους αγώνες. Η εκκλησία των Χανίων δεν είναι μόνο ιστορία. Δεν υπηρετεί μόνο το χθες, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και το παρόν και το μέλλον, το σήμερα και το αύριο.

Η τοπική μας εκκλησία παραμένει φορέας μακράς, αλλά πάντοτε ζωντανής παραδόσεως. Το παρελθόν παραμένει δάσκαλος σεβαστός, αλλά δεν μπορεί να είναι και δεσμοφύλακας. Τιμούμε την ιστορία μας με την πρόοδο και τη δημιουργία. Τιμούμε την παράδοσή μας με την αύξησή της, όχι με τη στείρα απομίμηση μορφών και προτύπων από το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, στον τόπο αυτό που γέννησε μεγάλες μορφές της πολιτικής, εθνικής, εκκλησιαστικής και πολιτιστικής ιστορίας, καλούμαστε όλοι εμείς —ο επίσκοπος, οι κληρικοί και οι μοναστικές αδελφότητες της Μητροπόλεως— να πορευθούμε όπως χαρακτηριστικά μας προτρέπει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης: Η Εκκλησία δίνει και σήμερα την καλή μαρτυρία απέναντι σε όλες τις εξελίξεις οι οποίες απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας. Η εκκλησία βιώνει και κηρύττει την αλήθεια της γνησίας πνευματικής ζωής και του πολιτισμού της αγάπης και της αλληλεγγύης. Δίνει λόγο περί της εν υμίν ελπίδος.

Δεν καταδικάζει εκ προοιμίου τον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά αγωνίζεται για την εν Χριστώ μεταμόρφωσή του. Άρα απαιτείται στην εποχή μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος (όχι αντίλογος), μετοχή (όχι αποχή), συγκεκριμένη πράξη (όχι απόκοσμη θεωρία), δημιουργική πρόσληψη και όχι γενική απόρριψη. Όλα αυτά δεν λειτουργούν σε βάρος της πνευματικότητας και της λατρευτικής ζωής, αλλά αναδεικνύουν την αδιάσπαστη ενότητα της λεγομένης καθέτου και οριζοντίου διαστάσεως της εκκλησιαστικής παρουσίας και μαρτυρίας.

Πιστότητα στην παράδοση της εκκλησίας δεν είναι εγκλωβισμός στο παρελθόν, αλλά αξιοποίηση της πείρας του παρελθόντος προς υπέρβαση στο παρόν. Η εκκλησία λαμπρύνεται όταν ανοίγεται, όταν διαλέγεται, όταν προσλαμβάνει τα αγωνιώδη ερωτήματα της εποχής και δίνει, αντί των στερεοτύπων απαντήσεων του παρελθόντος, απαντήσεις ζωής και αληθινής ελευθερίας. Το εκκλησίασμα αυξάνεται όταν οι ποιμένες γίνονται διάκονοι χαράς και συνοδοιπόροι στον πόνο, μακριά από τη διαχείριση φόβου και ενοχών. Η ορθοδοξία καλείται να είναι η προφητική φωνή η οποία θα διακηρύξει την ιερότητα του προσώπου, την προστασία της κτίσεως και την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Καλείται να γίνει η ζύμη η οποία θα ζυμώσει όλο το φύραμα του κόσμου δια της χάριτος της αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου με τις ενορίες και τα μοναστήρια της θα συνεχίσει αυτή την ιστορική αποστολή: να είναι οίκος πίστεως για κάθε άνθρωπο, να φωτίζει την καθημερινότητα με την παρουσία του Χριστού.

Να εκφράζει την ενότητα μέσα στην διαφορετικότητα. Να συνδέει την παράδοση και το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη μας πρέπει να είναι κύτταρο ζωής. Όχι με την έννοια του ακτιβισμού ή της πολυπραγμοσύνης, αλλά με την έννοια της σχέσεως. Να ζήσουμε την ενορία ως οικογένεια. Να ξαναβρούμε τη θέση του καθενός, όχι ως θεατή, αλλά ως μέλους. Να καταλάβουμε ότι η εκκλησία δεν είναι υπηρεσία που προσφέρει θρησκευτικές πράξεις, αλλά κοινωνία προσώπων. Να ξαναμάθουμε ότι η λειτουργία δεν τελειώνει στο «δι’ ευχών», αλλά συνεχίζεται ως «λειτουργία μετά τη λειτουργία», στη συγχώρεση, στη συμφιλίωση, στην έμπρακτη αγάπη, στην καθημερινή συνέπεια. Η καλή μαρτυρία των διακονούντων την εκκλησία είναι «πίστις δι’ αγάπης ενεργουμένη». Δεν έχει απήχηση και δεν πείθει μία ιεροσύνη η οποία επιθυμεί περισσότερο να φαίνεται παρά να είναι, να επιδεικνύεται παρά να θυσιάζεται.

Η θυσιαστική ιεροσύνη είναι πάντοτε προσωποκεντρική, συγκεκριμένη σχέση με ζωντανά πρόσωπα, με κατανόηση και ενσυναίσθηση. Η ζωή του κληρικού είναι σχέση ζωής μετά του μεγάλου αρχιερέως και του αδελφού, υπέρ ου Χριστός απέθανε. Ο Χριστός τον οποίο κηρύττει η Ορθοδοξία, καταλύει τα τείχη και οικοδομεί γέφυρες. Ο σωτήρας του κόσμου είναι εκείνος ο οποίος προσέγγισε τον αμαρτωλό τελώνη, συνδιαλέχθηκε θεολογικά με τη Σαμαρείτιδα, άπλωσε το χέρι του προς τους περιθωριοποιημένους και τους λησμονημένους της κοινωνίας. Αυτός είναι ο Χριστός της Ορθοδοξίας, ο Θεός ο οποίος αναζητεί το απολωλός, ο Θεός της ευσπλαχνίας και της συγγνώμης. Η ορθόδοξη πίστη μας ταυτίζεται με μια αγκαλιά ανοιχτή που χωράει τους πάντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί κάθε ερμηνεία που περιορίζει τη φιλάνθρωπη θεία αγάπη συνιστά παραχάραξη του Ευαγγελίου».

ΟΙ ΝΕΟΙ

Αναφερόμενος στους νέους σημείωσε:

«Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη μητρική αγκαλιά της εκκλησίας έχουν οι νέοι και οι νέες.

Οι νέοι μας δεν έχουν απομακρυνθεί από την πίστη, ούτε αδιαφορούν όπως λανθασμένα συμπεραίνουν κάποιοι. Αντίθετα, οι νέοι άνθρωποι σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίνουν, συγκρίνουν, αναζητούν τη γνησιότητα και απορρίπτουν ψευδεπίγραφους συμβιβασμούς και αρρωστημένες πνευματικές παραχαράξεις. Η νέα γενιά απαιτεί λόγο και πράξη, αυθεντικότητα, και αυτό είναι μια ευλογία και μια πρόκληση για όλους εμάς τους μεγαλυτέρους. Η νεολαία δεν θα συγκινηθεί από αναμνήσεις του παρελθόντος, εάν αυτές δεν μεταφράζονται σε λόγο ελπίδας για το παρόν και το μέλλον. Γι’ αυτό και η στάση μου απέναντι στους νέους δεν μπορεί παρά να είναι συνέχεια της μακραίωνης ποιμαντικής ευθύνης αυτού του τόπου: στάση εγγύτητας, συμπορείας και μαρτυρίας. Θέλω οι νέοι μας να αισθανθούν ότι ανήκουν σε μία εκκλησία που τους γνωρίζει, τους καταλαβαίνει και που εμπιστεύεται τη δυναμική τους. Μια εκκλησία που δεν φοβάται να τους δώσει χώρο και στέγη, λόγο και ευθύνη.

Διότι πάντοτε στην ιστορία αυτού του τόπου οι νέοι και οι νέες ήταν εκείνοι που σήκωσαν το βάρος των αλλαγών και κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Με αυτή τη συνείδηση και με αυτό το βάθος της ιστορίας, καλώ τη νεολαία του τόπου μας όχι να σταθεί απέναντι στην εκκλησία, αλλά μέσα στην εκκλησία ως ζωντανή φωνή, ως ελπίδα της συνέχειας, ως μαρτυρία ότι η πίστη δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά γεννιέται ξανά σε κάθε νέα καρδιά που τολμά να αναζητήσει την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο ζωής η μητρόπολή μας θα παραμείνει η αγκαλιά του Πατέρα».

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙ

«Να θυμόμαστε πάντοτε ότι η εκκλησία: δεν πολεμεί, σώζει· δεν καταδικάζει, συγχωρεί· δεν θανατώνει, ζωοποιεί· δεν αποτέμνει, θεραπεύει· δεν επιτιμά, συμβουλεύει· δεν υποτιμά, τιμά· δεν υποβιβάζει, αναβιβάζει· δεν θλίβει, χαροποιεί· δεν ταράζει, ειρηνεύει· δεν διώκει, περιθάλπει.

Με αυτό το πνεύμα, όσο μας είναι δυνατόν, ως μητροπολίτης θα σταθώ δίπλα στους κληρικούς μας και στην ιερατική οικογένεια, στις μοναστικές αδελφότητες, στην οικογένεια, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, στους φοιτητές, στις φοιτήτριες και στους νέους, στις εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, στα υπερήφανα γηρατειά, στους εμπερίστατους αδελφούς μας και σε κάθε άνθρωπο που θα χρειάζεται τη φροντίδα, την παρηγοριά, αλλά και τον λόγο της εκκλησίας. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπημένα, η καρδιά μου είναι ήδη ανοιχτή προς όλους σας και το χέρι μου είναι ήδη απλωμένο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ζητώ τη συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου μας για την ευημερία και το κοινό καλό. Ζητώ συγγνώμη διότι σας κούρασα. Η ομιλία μου αυτή ήταν μια προσωπική εξομολόγηση. Προσπάθησα να σας ανοίξω την αρχιερατική μου καρδιά και να μοιραστώ τους πόθους και τους προβληματισμούς μου. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που είσαστε σήμερα παρόντες και συνοδεύετε τον πρώτο βηματισμό στη μητρόπολη που μου επεφύλαξε η πρόνοια του Θεού. Δεν σας υπόσχομαι θαύματα. Σας λέω μόνο ότι ήρθα για εσάς και θα μείνω εδώ για εσάς. Εσείς είστε πλέον η χαρά μου και ο στέφανός μου. Σας ασπάζομαι όλους και σας ευλογώ. Στέλνω μήνυμα αγάπης και τιμής στους απανταχού της οικουμένης Χανιώτες που δίνουν ηχηρό παρών με ήθος και αξιοπρέπεια σε κάθε γωνιά της γης».

Κατά τη διάρκεια της τελετής:

•Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Νήφων Βασιλάκης, ανέγνωσε τη συνοδική εγκύκλιο καταστάσεως της Ενθρόνισης.

•Την Ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μετέφερε ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος.

•Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος χαρακτήρισε την τελετή ως Πάσχα προ του Πάσχα.

•Ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, τοποτηρητής έως χθες της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, αναφέρθηκε στα όσα είχαν προηγηθεί με την εκλογή του Μητροπολίτη στα Χανιά.

•Ο Αρχιμανδρίτης, Νικηφόρος Εικοσιδέκ καλοσωρισε εκ μέρους των κληρικών της Μητροπόλεως τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

•Ομιλίες πραγματοποίησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερη και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης.