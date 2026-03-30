Μητροπολίτης Τίτος: «Από κοινού θα θεραπεύσουμε παλαιότερες πληγές»

Βασιλική Τωμαδάκη
Μήνυμα ενότητας και κοινής πορείας, με έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα και στην ανάγκη «θεραπείας» παλαιότερων εντάσεων, έστειλαν κατά την πρώτη επίσημη συνάντηση τους ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος με τον δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη. Κατά την διάρκεια των δηλώσεων, μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων, και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για συνεργασία και κοινή πορεία.
Αρχικά, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος ανέφερε πως «είχαμε μια πολύ ωραία και θερμή συζήτηση με τον κύριο δήμαρχο. Μια συζήτηση που θα αποβεί καρποφόρα για το μέλλον του τόπου μας και ελπίζω ότι η πορεία μας θα είναι κοινή κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και από κοινού, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα για τον τόπο. Από κοινού λοιπόν θα θεραπεύσουμε παλαιότερες πληγές και τραυματισμούς και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στην κοινωνία ό,τι καλύτερο μπορούμε» ενώ επεσήμανε πως «ο κύριος δήμαρχος έχει πολύ καλή διάθεση να συνεργαστεί με την εκκλησία και από τη μεριά της Ιεράς Μητροπόλεως υπάρχει αυτή η καλή διάθεση οπότε θα υπάρχει συνοδοιπορία για να μπορέσουμε να δώσουμε στον ευλογημένο λαό της Μητροπόλεώς μας ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζουν οι άνθρωποι αυτού του τόπου και ιδιαίτερα η νέα γενιά».
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν υπάρξουν αλλαγές προσώπων σε κρίσιμες θέσεις της Μητρόπολης ο νέος Μητροπολίτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναφέροντας πως «Αυτό θα το δούμε».
Από μεριάς του ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφερόμενος στην πρώτη επίσημη συνάντηση με τον νέο Μητροπολίτη τόνισε ότι η παρουσία του κ. Τίτου στο Δημαρχείο «σηματοδοτεί στην ουσία και στην πράξη μία νέα σελίδα για τη μητρόπολη μας. Μία νέα σελίδα που ο δήμος Χανίων δηλώνει απερίφραστα ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Σεβασμιότατου, στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας και κάθε προσπάθειας προκειμένου να ενισχύσουμε τον κοινό μας στόχο που δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες» ενώ εξήγησε πως ήδη έγιναν οι πρώτοι σχεδιασμοί τονίζοντας πως «χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο νέος μας μητροπολίτης εξέφρασε και δείχνει να έχει πολύ υψηλά προτεραιότητά του, τις άμεσες ενέργειες προκειμένου να απαντήσουμε στα ζητούμενα τα οποία θέτει η ίδια η κοινωνία. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η πρώτη συνάντηση να είναι μία απ τις πολλές που θα σηματοδοτήσουν αυτή την εξαιρετική συνεργασία και να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες οι οποίες στρέφουμε όλοι προς το πρόσωπό του και να μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε υπερήφανοι».

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

