menu
13.9 C
Chania
Τρίτη, 17 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Μητρώο για τα Πολιτιστικά Σωματεία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα Πολιτιστικά Σωματεία και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι (Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) από την 1η Απριλίου 2026 θα πρέπει να εγγραφούν στη Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

Στόχος της λειτουργίας του Μητρώου για τα σωματεία εποπτείας της Περιφέρειας αποτελεί η εξάλειψη της εξαιρετικά γραφειοκρατικής διαδικασίας εγγραφής που οδηγούσε στην υποχρέωση σφράγισης, θεώρησης και αρίθμησης των βιβλίων των σωματείων (Νόμο 527023.1.2026 (Φ.Ε.Κ. 9 / τ.Α΄/ 23.1.2026)

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για τα σωματεία και τους συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση ή να χρηματοδοτηθούν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις με κρατικούς φορείς. Η διαλειτουργικότητα του Μητρώου με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) απαγορεύει σε μη εγγεγραμμένα σωματεία να υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση, συνεπώς να λάβουν Φορολογική Ενημερότητα ώστε να επιχορηγηθούν, να χρηματοδοτηθούν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις με την Περιφέρεια Κρήτης.

Για την εγγραφή του φορέα / Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο, θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου Gov.gr ή /και την ιστοσελίδα https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html .

Προς υποβοήθηση της ορθής συμπλήρωσης των παραπάνω δικαιολογητικών, κάθε ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του το εργαλείο «Εγχειρίδιο / Θεσμικό Πλαίσιο – Εγχειρίδια Χρήσης», το οποίο είναι προσβάσιμο εντός του περιβάλλοντος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου / Πολιτιστικού Συλλόγου, το εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο. Σε περίπτωση απόρριψης, ο χρήστης λαμβάνει μέσω του μητρώου ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρεται η αιτιολογία της απόρριψης.

Πληροφορίες: Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα τηλέφωνα: 2821 3 40150, 2821 3 44401, 2821 3 40135

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum