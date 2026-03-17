Μητρώο για τα Πολιτιστικά Σωματεία

Τα Πολιτιστικά Σωματεία και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι (Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) από την 1η Απριλίου 2026 θα πρέπει να εγγραφούν στη Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

Στόχος της λειτουργίας του Μητρώου για τα σωματεία εποπτείας της Περιφέρειας αποτελεί η εξάλειψη της εξαιρετικά γραφειοκρατικής διαδικασίας εγγραφής που οδηγούσε στην υποχρέωση σφράγισης, θεώρησης και αρίθμησης των βιβλίων των σωματείων (Νόμο 527023.1.2026 (Φ.Ε.Κ. 9 / τ.Α΄/ 23.1.2026)

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για τα σωματεία και τους συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση ή να χρηματοδοτηθούν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις με κρατικούς φορείς. Η διαλειτουργικότητα του Μητρώου με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) απαγορεύει σε μη εγγεγραμμένα σωματεία να υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση, συνεπώς να λάβουν Φορολογική Ενημερότητα ώστε να επιχορηγηθούν, να χρηματοδοτηθούν ή να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις με την Περιφέρεια Κρήτης.

Για την εγγραφή του φορέα / Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο, θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου Gov.gr ή /και την ιστοσελίδα https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html .

Προς υποβοήθηση της ορθής συμπλήρωσης των παραπάνω δικαιολογητικών, κάθε ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του το εργαλείο «Εγχειρίδιο / Θεσμικό Πλαίσιο – Εγχειρίδια Χρήσης», το οποίο είναι προσβάσιμο εντός του περιβάλλοντος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου / Πολιτιστικού Συλλόγου, το εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο. Σε περίπτωση απόρριψης, ο χρήστης λαμβάνει μέσω του μητρώου ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρεται η αιτιολογία της απόρριψης.

Πληροφορίες: Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα τηλέφωνα: 2821 3 40150, 2821 3 44401, 2821 3 40135