Περιβάλλον

Τα Μυστικά του Κήπου

Κώστας Λιονουδάκης
Κώστας Λιονουδάκης
Ποια είναι η κατάλληλη εποχή και πότε γίνεται το µάζεµα της ελιάς;

 Στις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς, η συλλογή του ελαιόκαρπου γίνεται µόλις ολοκληρωθεί η αύξηση του καρπού, πριν ωριµάσει και αρχίζει να µαλακώνει η σάρκα του. Για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες, η συγκοµιδή ξεκινά όταν το χρώµα των καρπών της ελιάς γίνεται πράσινο-µωβ και σταδιακά σκουραίνει. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η πρώιµη συγκοµιδή ελαιόκαρπου, µας δίνει το διάσηµο αγουρέλαιο, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει υψηλή ζήτηση χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ως προϊόν πολύτιµης διατροφικής αξίας µε υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες και αντιοξειδωτικά. Αν καθυστερήσουµε να µαζέψουµε τις ελιές, υπάρχει κίνδυνος να έχουµε ελαιόλαδο χαµηλότερης ποιότητας σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αυξηµένη οξύτητα που επιδρά αρνητικά στο τελικό προϊόν. Αυτό συµβαίνει καθώς πολλές φορές έχουµε σηµαντική όψιµη προσβολή από τον δάκο της ελιάς µέσα στο φθινόπωρο λόγω ευνοϊκών συνθηκών θερµοκρασίας και υγρασίας. Επιπλέον, η καθυστερηµένη συγκοµιδή αυξάνει τις πιθανότητες για µειωµένη καρποφορία των ελαιόδεντρων την επόµενη χρονιά.

Ποιες συνθήκες είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια του καρότου; 

Τα καρότα θέλουν σχετικά δροσερές συνθήκες για να αναπτυχθούν και να έχουν καλή απόδοση, καθώς και αρκετή ηλιοφάνεια. Ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας για την καλλιέργεια του καρότου είναι µεταξύ 16-18°C. Η καλλιέργεια του καρότου παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στον παγετό του χειµώνα, ενώ σε υψηλές θερµοκρασίες που ξεπερνούν τους 25°C η ανάπτυξη της ρίζα του καρότου σταµατά, ξυλοποιείται και ξεθωριάζει το χρώµα του. Ιδανικό για την ανάπτυξης της καλλιέργειας του καρότου είναι ένα βαθύ, γόνιµο, αφράτο και καλά δουλεµένο χώµα. Καθώς τα καρότα αναπτύσσονται µέσα στο χώµα, το µέγεθος και η ποιότητα τους επηρεάζεται άµεσα από το έδαφος. Είναι σηµαντικό να γίνεται σωστή προετοιµασία του εδάφους, κάνοντας το χώµα πιο αφράτο. Πριν τη φύτευση, καλό είναι να ενσωµατώνουµε κοµπόστ και κοπριά στο χώµα για να βελτιώσουµε τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

Ποια θέση επιλέγουµε για τη φύτευση του γιασεµιού;

Κατάλληλη εποχή για να φυτέψουµε το γιασεµί ή να κάνουµε µεταφύτευση σε µεγαλύτερη γλάστρα είναι την περίοδο της άνοιξης, µετά το τέλος της παγωνιάς του χειµώνα. Το γιασεµί ευδοκιµεί σε όλους τους τύπους εδαφών, ακόµη και σε ξηρά φτωχά εδάφη, αρκεί να έχουν καλή αποστράγγιση για να αποµακρύνεται το περιττό νερό. Επιλέγουµε µια ηλιοφανή ή ηµισκιερή θέση για το γιασεµί, καθώς χρειάζεται άπλετο ηλιακό φως για να ανθοφορήσει. Σε σκιερές θέσεις, το γιασεµί έχει σχετικά καλή ανάπτυξη, όµως εµφανίζει µειωµένη ως καθόλου ανθοφορία. Το γιασεµί είναι φυτό ανθεκτικό στη ζέστη και στην ξηρασία, ωστόσο είναι ευαίσθητο στην παγωνιά και στις χαµηλές θερµοκρασίες, καθώς και στους δυνατούς βοριάδες. Αν θέλουµε το γιασεµί να αναπτυχθεί πάνω σε πέργκολα ή σε κάποιο φράχτη, πρέπει να δένουµε του τρυφερούς βλαστούς του µε ειδικό ελαστικό σπάγγο για να µπορέσει να καλύψει την συγκεκριµένη επιφάνεια που θέλουµε να καλύψουµε.

