Μήπως είσαι Τιτουλάριος;

Στο προς διαβούλευση νοµοσχέδιο «Μέτρα αντιµετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών» προβλέπει στο άρθρο 56 αυξήσεις σε Αρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες, Τιτουλάριους Μητροπολίτες, Τιτουλάριων Επισκόπων και Βοηθών Επισκόπων που το ύψος τους κυµαίνεται µεταξύ 91,5% και 120%.

Έτσι, ο βασικός µισθός ενός Μητροπολίτη, που ανερχόταν σε 2.210 ευρώ, θα πλησιάσει εκείνον του γενικού γραµµατέα Υπουργείου, ήτοι τις 5.150 ευρώ. Αυτά περίπου αναφέρει άρθρο του Πάσχου Μανδραβέλη της Καθηµερινής στις 6/6/2026

Να προσθέσω εγώ, τα εξής: Μήπως οι εκάστοτε κυβερνήτες, εκτός της µεροληψίας τους, ενδεχοµένως, να µην ξέρουν και τι τους γίνεται;

Το άρθρο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολίτες εκτός από τους Τιτουλάριους.