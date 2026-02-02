menu
Μήνυση για δηλητηρίαση εργαζομένων από τον Δήμο Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Τη μήνυση σε βάρος αγνώστων για τη δηλητηρίαση δύο υπαλλήλων καθαριότητας στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στο Ακρωτήρι, θα κληθεί να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Χανίων.

Σύμφωνα με την εισήγηση στις 29 Δεκεμβρίου του 2025 « σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά έκθεσης δύο υπαλλήλων του Δήμου Χανίων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, αέρια και καπνούς, που προέρχονταν από κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παρουσίασαν έντονα αναπνευστικά συμπτώματα, διακομίστηκαν σε νοσηλευτικό ίδρυμα και διαγνώστηκαν με βρογχίτιδα και πνευμονία από χημικές ουσίες, γεγονός που πιστοποιείται από τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και τις αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Τα περιστατικά αυτά τεκμηριώνονται από τις σχετικές εκθέσεις περιστατικών, τις αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων και τα ιατρικά έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη των υπηρεσιών του Δήμου. »
Η εισήγηση σημειώνει πως προκύπτει «ότι άγνωστα μέχρι σήμερα πρόσωπα, ενεργώντας παράνομα, προέβησαν σε απόρριψη ή εναπόθεση επικίνδυνων χημικών ουσιών εντός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας της εργασίας και της ορθής διαχείρισης αποβλήτων.
Οι ενέργειες αυτές:Έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και την υγεία εργαζομένων του Δήμου Χανίων, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,  προκάλεσαν λειτουργική και οικονομική ζημία στον Δήμο, και χρήζουν ποινικής διερεύνησης ως αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις. Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, της υγείας των εργαζομένων του και της προστασίας της δημόσιας υγείας, οφείλει να προβεί να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων »

 

* φωτ. αρχείου

