Μηνύματα ζωής κι ελπίδας από εκδήλωση στο Κ.Α.Μ.

» Ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην αίθουσα ομιλιών του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου από τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς “Ορίζοντας” και τον Δήμο Χανίων το οποίο παρακολούθησε αρκετός κόσμος.

Μιλώντας στα “Χ.ν.” η Στυλιανή Κουτσουπάκη, ως ασθενής, επεσήμανε τα εξής: «Πριν από 18 μήνες διαγνώστηκα με καρκίνο στο μαστό αλλά δεν έχασα την ψυχραιμία μου και πίστεψα από την αρχή ότι είναι κάτι περαστικό και όχι ότι αυτό θα είναι το τέλος μου, δεν ήθελα να πιστέψω κάτι τέτοιο καθώς σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά. Βέβαια αυτή η ασθένεια δεν είναι μια εύκολη περιπέτεια, είναι επίπονη και θέλεις ανθρώπους γύρω σου να σε στηρίζουν. Η οικογένεια είναι ένα μεγάλο στήριγμα και εγώ είχα αυτή την στήριξη με τον σύζυγο, την κόρη μου και όλη την οικογένεια που ήταν δίπλα μου νοσοκόμοι ουσιαστικά. Η περίπτωση αυτή βέβαια με άλλαξε από την καθημερινότητα μου γιατί είμαι ένα άτομο πολύ δραστήριο και εργάζομαι πολλές ώρες και λόγω της θεραπείας δεν είχα αυτές τις δυνάμεις να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου γεγονός το οποίο με τρομοκράτησε λίγο. Για την περίπτωση μου, λοιπόν θέλω να δώσω το μήνυμα πως ναι μεν είναι κάτι δύσκολο αλλά περνάει. Εγώ τώρα βρίσκομαι στο τέλος της θεραπευτικής αγωγής, αισθάνομαι καλά και ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά και στη συνέχεια».

Δήλωση επίσης έκανε στα ΜΜΕ η ογκολόγος Ηλιάδα Μπομπολάκη υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για το υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω από τον ασθενή και από την πλευρά μου ως γιατρός θα αναφερθώ στην υποστήριξη των ασθενών όσον αφορά την ενθάρρυνση τους στο να λάβουν και να ακολουθήσουν τη θεραπεία μέχρι τέλους, στην ενθάρρυνσή τους στο να αναφέρουν αυτά που τους απασχολούν ψυχικά και σωματικά για να πάρουν βοήθεια με φάρμακα ή με συμβουλές, στο ν ακάνουν μια σωστή διατροφή που βοηθάει το σώμα και την αξία να είναι όσο γίνεται ενεργοί στη ζωή τους με μια εκκίνηση που να πλησιάζει το κομμάτι που είχαν πριν νοσήσουν…».