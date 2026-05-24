Μηνύματα συνεργασίας μέσα από τον «ΣυνΑνθρωπο»

Καλεσμένοι της ομάδας στήριξης του “Συνάνθρωπου” σε μια διαδραστική εκδήλωση που πρόταξε το “εμείς” και την “κοινή δράση” δεκάδες μικροί και μεγάλοι το απόγευμα της Παρασκευής στο χώρο του Νεώριο Moro στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

1 από 2

Οι εκπαιδευτικοί και συγγραφείς Μάριος Μάζαρης και Νικόλας Σμυρνάκης προχώρησαν μαζί με τα παιδιά σε μια δράση συμμετοχική όπου όλοι διασκέδασαν, γέλασαν αλλά παράλληλα μπόρεσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά. «Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση από

κοινού με το βιβλιοπωλείο “Αερόστατο” γιατί ο Μ. Μάζαρης και ο Ν. Σμυρνάκης είναι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι που δίνουν φωτεινά μηνύματα στη νέα γενιά! Περνάνε το μήνυμα του “μαζί” και να μην μένουμε απαθείς απέναντι στα προβλήματα του συνανθρώπους μας αλλά να λειτουργούμε όλοι μαζί για την στήριξη του» τόνισε το μέλος του Δ.Σ. του “Συνάνθρωπου” κ. Ελένη Κωτσάκη.

Στα πλαίσια της εκδήλωση έγινε και η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς για τον πίνακα ζωγραφικής με τίτλο “Νεκρή Φύση με Φρούτα”, τον οποίο παραχώρησε η οικογένειας του αείμνηστου Χανιώτη δημιουργού Δημήτρη Γοναλάκη, στη μνήμη του. Όπως μας δήλωσε ο μικρότερος γιος του καλλιτέχνη Γιάννης Γοναλάκης «αποφασίσαμε να δωρίσουμε τον πίνακα αυτό στο σύλλογο “Συνάνθρωπος” που είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Το είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Είναι κάτι

που θα το ήθελε και ο πατέρας μου αν ήταν στη ζωή καθώς και αυτός είχε δωρίσει για τέτοιες πράξεις πολλά έργα του».