Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2026
Μήνυμα κάθαρσης από τους λογιστές των Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι λογιστές των Χανίων παίρνουν δημόσια θέση κατά των φαινομένων παρανομίας στον κλάδο τους, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται πλέον να σιωπούν ή να καλύπτουν συμπεριφορές που, όπως αναφέρουν, πλήττουν την αξιοπιστία χιλιάδων επαγγελματιών.
Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Νομού Χανίων επισημαίνει ότι οι πρόσφατες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση δημιούργησαν την εντύπωση πως ο κλάδος ανέχεται ή συγκαλύπτει παραβατικές πρακτικές. Όπως τονίζεται, όσοι επιλέγουν την παρανομία ως επαγγελματική τακτική «δεν έχουν θέση ανάμεσά μας» και πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως για τις πράξεις τους.
Ο Σύλλογος προχωρά μάλιστα σε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι για χρόνια υπήρξε ανοχή ή σιωπή απέναντι σε πρακτικές που ήταν γνωστές ή προκαλούσαν υποψίες.

«Ως κλάδος έχουμε κι εμείς ευθύνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους λογιστές να σημειώνουν ότι η συλλογική ανοχή επέτρεψε σε λίγους να αμαυρώσουν τη φήμη της μεγάλης πλειονότητας των επαγγελματιών που εργάζονται νόμιμα και με συνέπεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Συλλόγου στην «αλυσίδα ευθύνης» που, όπως υποστηρίζει, βρίσκεται πίσω από τέτοια φαινόμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ευθύνη δεν φέρουν μόνο οι επαγγελματίες που παρανομούν, αλλά και ένα κρατικό σύστημα που διαχρονικά δημιούργησε πολύπλοκους και αδιαφανείς μηχανισμούς, καθώς και πολίτες ή επιχειρηματίες που αναζητούν τρόπους παράκαμψης της νομιμότητας για να αποκομίσουν όφελος.
Οι λογιστές ζητούν την ενίσχυση των πειθαρχικών και ελεγκτικών μηχανισμών, αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και μια επαγγελματική κουλτούρα που θα απομονώνει όσους παρανομούν, ενώ δηλώνουν ότι στηρίζουν όσους ασκούν το επάγγελμα με εντιμότητα και επαγγελματισμό.
Παράλληλα απευθύνουν μήνυμα και προς τους πολίτες, καλώντας τους να αλλάξουν την αντίληψη σύμφωνα με την οποία «καλός λογιστής» είναι εκείνος που μπορεί να βρει οποιαδήποτε λύση, ανεξαρτήτως νομιμότητας. Όπως επισημαίνουν, οι παράνομες πρακτικές μπορεί να φαίνονται πρόσκαιρα συμφέρουσες, όμως συχνά καταλήγουν σε βαριά πρόστιμα, ποινικές συνέπειες και σοβαρά προβλήματα για επιχειρήσεις και φορολογούμενους.
Κλείνοντας, ο Σύλλογος συνδέει το ζήτημα με τη συνολικότερη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η εμπέδωση ίσων κανόνων για όλους αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να ενισχυθεί η αξιοκρατία και να περιοριστούν τα φαινόμενα που οδηγούν πολλούς νέους στην απογοήτευση και την αναζήτηση επαγγελματικής προοπτικής στο εξωτερικό.

