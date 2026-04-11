Μήνυμα Κ. Μητσοτάκη για το Πάσχα – «Μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την αισιοδοξία του ότι «μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία” εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμα του για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι “τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν” αλλά εκφράζει την πεποίθηση του ότι «θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες». Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα «με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας».

Ο πρωθυπουργός καταλήγοντας τόνισε ότι οι σκέψεις μας αυτές τις μέρες είναι με αυτούς που δεν βρίσκονται στο γιορτινό τραπέζι αλλά επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα, είτε για να φροντίζουν ασθενείς στα νοσοκομεία.

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού για την Ανάσταση και το Πάσχα έχει ως εξής:

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

