Μινωικά γλυκίσματα από μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων!

» Αναβίωση του «Γαστρίν»

H Ντίνα με πολύ πάθος ανοίγει φύλλο χρησιμοποιώντας τον πλάστη, δίπλα της ο Γιάννης κάνει κάτι ανάλογο, ενώ ο Σωτήρης έχει αναλάβει το “γέμισμα”… Τα παιδιά του ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο) με τη συνδρομή της σεφ κ. Ιωάννας Παντελάκη – Τερεζάκη και του συνεργάτη της Σωτήρη Βουβάκη, αναβίωσαν το “Γάστριν” το παραδοσιακό γλυκό των Μινωιτών.

1 από 6

Η συνταγή αυτή θα είναι μια από τις 5 που θα συνεισφέρει το ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων στην

έκδοση ενός βιβλίου της Περιφέρειας Κρήτης τον ερχόμενο Ιανουάριο για τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού.

Ο πάγκος είναι έτοιμος και γεμάτος με συσκευασίες αλευριού ολικής άλεσης, λάδι, μέλι, πετιμέζι, ξηρούς καρπούς. «Το “Γάστριν” ήταν το γλυκό των Μινωιτών και βέβαια γίνονταν με υλικά της εποχής εκείνης, που δεν είχαν ζάχαρη, σοκολάτα. Χρησιμοποιούσαν ότι τους έδινε η γη τους» εξηγεί η σεφ καθώς δείχνει στα παιδιά πως χρησιμοποιούν το αλεύρι, πως ανοίγουν το φύλλο, μια δουλεία πολύ επίμονη. «Η μαγειρική θέλει αγάπη» σχολιάζει ο Γεράσιμος ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν από την αρχή μέχρι το τέλος της δράσης, δίνοντας το σύνθημα οι μαθητές να ξεκινήσουν να εργάζονται με το αλεύρι.

Η γέμιση για το “Γάστριν” αποτελείται από ένα μείγμα ξηρών καρπών (αμύγδαλα, καρύδια, σησάμι κα.), μελιού, πετιμεζιού, παπαρουνόσπορου. Η κ. Ιωάννα βάζει λάδι σε ένα ταψί, απλώνει το φύλλο και στη συνέχεια ρίχνει τη γέμιση. Ακολουθεί ένα ακόμα φύλλο και μια ακόμα γέμιση. «Συνολικά βάλαμε τρία φύλλα και δύο γεμίσεις» σημειώνει καθώς ολοκληρώνει το δεύτερο ταψί, ενώ ένα ακόμα ετοιμάζεται από τα παιδιά με ατομικά πιτάκια “Γαστρίν”.

«Μοιάζει αρκετά με τον μπακλαβά» αναφέρει η εκπαιδευτικός κ. Γεωργία Καστρινάκη που συμμετέχει και εκείνη στη δράση καθοδηγώντας τα παιδιά.

Τα ταψιά με το γλυκό μετά από μισή ώρα ψησίματος στους 180 βαθμούς και μόλις βγουν από το φούρνο η σεφ ρίχνει το πετιμέζι που νωρίτερα έχει βράσει! Το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό.

«Χρησιμοποιήσαμε τη συνταγή του Νίκου και της Μαρίας Ψιλάκη που καταγράφεται στο βιβλίο τους “Κρητική παραδοσιακή κουζίνα”. Εκεί υπάρχουν στοιχεία για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και τον τρόπο που το ετοίμαζαν οι Μινωίτες» δηλώνει η κ. Ιωάννα που συμπληρώνει πως «τα παιδιά δείχνουν μεγάλη όρεξη και εν- διαφέρον και αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους».

Τι λένε όμως τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν στη δράση; « Φτιάξαμε ένα Μινωικό γλυκό! Το άκουσα για πρώτη φορά, συμμετείχα γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω ειδικά με τη γιαγιά μου» υπογραμμίζει η Μαρία από τις Στέρνες, που είναι από τις μαθήτριες που συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή ενεργά στη δράση. Η ίδια συμπληρώνει πως «αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ χρήσιμες γιατί μας διδάσκουν πράγματα».

Ο Γεράσιμος επίσης ασχολήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος με την ετοιμασία του γλυκού. «Ήταν μια διασκεδαστική δραστηριότητα. Πολύ χρήσιμη για μας γιατί μας δίνει χαρά» είναι τα λόγια του.