Μηνιγγίτιδα: Εξιτήριο για την 23χρονη στο Λασίθι, νοσηλεύεται η 27χρονη στα Χανιά

Νίκησε τη μάχη για τη ζωή η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, καθώς πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Στο μεταξύ, η 27χρονη αδελφή της παραμένει νοσηλευόμενη στα Χανιά.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, η 23χρονη πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

Η περίπτωση των δύο αδελφών από το Ηράκλειο, που διαγνώστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με τη νόσο, κινητοποίησε νοσοκομεία εκτός νομού, γιατί οι κλίνες ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο ήταν γεμάτες.

Έτσι ενώ η μία αδελφή νοσηλεύεται στα Χανιά, η 23χρονη έδωσε τον δικό της αγώνα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον κέρδισε.

Η οικογένεια, εξακολουθεί να αγωνιά για το δεύτερο κορίτσι που παραμένει στη μονάδα, στο νοσοκομείο των Χανίων.

Οπως έχουν γράψει ήδη τα «Χανιώτικα νέα», η 27χρονη η οποία κατάγεται από χωριό του Ηρακλείου, αρχικά µετέβη στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου και από εκεί µεταφέρθηκε στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκοµείου Χανίων (που δεν ήταν πλήρης), προκειµένου να νοσηλευτεί.

Η 27χρονη από τις εξετάσεις οι οποίες έγιναν διαπιστώθηκε ότι έχει µηνιγγιτιδόκοκο.