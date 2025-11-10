«Μηνάς ο Αιγύπτιος, ύβρίσας τους Θεούς…

… διατάσσοµεν ίνα αποκεφαλιστεί».

Ο Μεγαλοµάρτυς Μηνάς.

Μια ιδέα για τον τρόπο µε τον οποίο οµολογούσαν οι άγιοι Μάρτυρες την πίστη τους κι έδιναν τη ζωή τους για τον Χριστό, µπορούµε να λάβουµε από τον διάλογο µεταξύ του ηγεµόνα και του Αγίου Μηνά, του οποίου η Εκκλησία σήµερα εορτάζει τη µνήµη. Στα ερωτήµατα και τις δελεαστικές προτάσεις του ηγεµόνος, ο Μηνάς απάντησε. «Κατάγοµαι από την Αίγυπτο. Είµαι Χριστιανός και ονοµάζοµαι Μηνάς. Ήµουν στρατιώτης και βλέποντας την ασέβεια των ειδωλολατρών, έφυγα στο όρος. Ήρθα τώρα να οµολογήσω τον Χριστό. Πιστεύω πως φανερά ο Χριστιανός οφείλει να οµολογεί την πίστη του και να µη φοβάται εκείνους που µπορούν να σκοτώσουν το σώµα, όχι όµως και την ψυχή…».

Τίποτα δεν µπόρεσε να λυγίσει και να κάµψει τον Άγιο και ο ηγεµόνας, ανίσχυρος µπροστά στην αδάµαστη ψυχή, εξέδωκε την απόφαση του «Μηνάς ο αιγύπτιος, υβρίσας τους Θεούς, διατάσσοµεν ίνα αποκεφαλιστεί».

Επίµετρο: Οι έφιπποι Άγιοι, που λάτρεψε η χριστιανοσύνη, όπως ο τροπαιούχος Γεώργιος Υπερασπιστής των φτωχών, ο Μυροβλήτης ∆ηµήτριος ο Σαλονικιός Ελευθερωτής, ο Θεόδωρος Στρατηλάτης πανώριος, ο Μηνάς γενναίος, Σώζων την αγαπηµένη Του Πολιτεία, «Καβαλάρης του Κάστρου», κι άλλοι βεβαίως, προσιδιάζουν σε θρύλους ελκυστικότατους! Τους εννοεί ο Λαός, παλληκάρια της λεβεντιάς και της Απόφασης που προσφέρουν στον Άνθρωπο µε τη ΖΩΗ Τους, και φεύγουν ασφαλώς νέοι, µε µαρτυρία υπερβατικής ισχύος για τον Χριστό! Όπως ο Άγ. Μηνάς.

Ένας φθινοπωρινός ανθός λοιπόν στην Αγιογραφία Του, αφήνει το µύρο του πρώτα στον σεµνό προσκυνητή…

Ας συλλογιστούµε το αγαπηµένο Του Μεγάλο Κάστρο που σήµερα, αύριο, θα λαµπρύνει γιορτινό και πανέµορφο, για να συγκεντρώσει όλους τους αστερισµούς, στο πρόσωπο του Αγίου Ανδρός, Μηνά του Αιγυπτίου!!

Άγιος Μηνάς, προστάτης του Ηρακλείου

Ο Μεγαλοµάρτυς Μηνάς καταγόταν από την Αίγυπτο και υπηρετούσε στον ρωµαϊκό στρατό. Μυείται στον Χριστιανισµό, παραιτείται από το στράτευµα και καταφεύγει σε ορεινό τόπο, ζώντας βίο ασκητικό µε προσευχή και νηστεία. Σε συγκέντρωση ειδωλολατρών, κηρύσσει τον Χριστιανισµό, συλλαµβάνεται, οδηγείται στη φυλακή όπου βασανίζεται και µαρτυρεί µε αποκεφαλισµό την 11η Νοεµβρίου του 296 µ.Χ. Με την Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο συνδέεται κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο 1061 – 1204, οπότε ο Αιγύπτιος Άγιος Μηνάς, γνωστός (λόγω των εµπορικών δεσµών Κρήτης – Αιγύπτου) και τον τιµούσαν στην Κρήτη.

Μάλιστα κατά την Ενετοκρατία, ο ναός της Υπαπαντής (παλαιός Μητροπολιτικός ναός) είχε κλίτος αφιερωµένο στον Άγιο Μηνά. Τον Μάρτιο του 1862, ύστερα από θαυµατουργική ενέργεια του Αγίου για τη σωτηρία των κατοίκων της πόλεως του Ηρακλείου από τη σφαγή των Τούρκων, θεµελιώθηκε προς τιµήν «του Καβαλάρη του Κάστρου», µεγαλοπρεπής ναός!

