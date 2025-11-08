Μην ξαναδούµε τέτοια χάλια

∆εν είναι η πρώτη φορά αλλά ελπίζουµε να είναι η τελευταία που βλέπουµε εικόνες όπως αυτή της Πέµπτης στο Κλειστό του Κλαδισού µε το γήπεδο να πληµµυρίζει και τους κουβάδες να «επιστρατεύονται» για να µαζευτούν τα νερά.

Η… νεροποντή µέσα στο κλειστό δεν έµεινε ασχολίαστη και από πολίτες οι οποίοι σχολίασαν άλλοτε καυστικά και άλλοτε µε χιούµορ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφηµερίδας το γεγονός.

Ενδεικτικά µερικά από τα σχόλια ανέφεραν:

Ι.Κ.: «από το 2015 έµπαζε, ακόµα να το κλείσουν;»

Μ.Φ.: «να κάνουµε δωρεά έναν µεγάλο µουσαµά για να γλυτώσουν»

Ε.∆.: «κάθε χρόνο το ίδιο χάλι εκεί…»

Όπως είναι αναµενόµενο, από το γεγονός επηρεάστηκαν οι αθλητές που έχασαν τις προπονήσεις τους ενώ και αγώνες που ήταν προγραµµατισµένοι να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο εκεί άλλαξαν έδρα. Για ακόµα µία φορά λοιπόν, µε τον πιο τρανταχτό τρόπο γίνεται αντιληπτή η άµεση αποκατάσταση, ανακαίνιση, αναβάθµιση των αθλητικών χώρων στα Χανιά.