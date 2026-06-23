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Μην τους παρεξηγείτε… τόσοι ήτανε

Σήφης Χιωτάκης
Σήφης Χιωτάκης
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Είναι λυπηρό να διαπιστώνεις, ότι η πολιτική δεν βρίσκεται στο προσκήνιο και ότι την αντικατέστησαν οι ατομικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες.

Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι το προσωπικό υπερισχύει του συλλογικού, με αποτέλεσμα οι νεοσύστατοι κομματικοί μηχανισμοί, να είναι ακραία προσωποπαγεις. Μας το επιβεβαιώνει και ο πρόθυμος, άλλοτε πρόεδρος της ΕΑΡ κ. Χαρίτσης,που όταν αναφέρεται στο νεοϊδρυθέν κόμμα το αποκαλεί: «κόμμα του Αλέξη Τσίπρα», και προσπαθεί να μας πείσει, για την άδολη αναμονή του, στο κάλεσμα του Αλέξη.
Έτσι φτάσαμε πλέον στο επιβλαβές για την κοινωνία, τα κόμματα να εξυπηρετούν πρωτίστως τις επιδιώξεις του αρχηγού και όχι τις οργανωμένες συλλογικές αναζητήσεις, έχοντας σαν αφετηρία τη συλλογική μνήμη και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Ενώ  είναι κοινά αποδεκτό, ότι στην χώρα μας έχουμε τεράστιο πρόβλημα, με την ανεξέλεγκτη προσωποκεντρική εξουσία, χωρίς αντίβαρα… βλέπε πρωθυπουργοκεντρικό και Δημαρχοκεντρικο σύστημα… ο κ. Τσίπρας αναπαράγει αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα καθαρά, ιδιωτικό, προσωποκεντρικό κόμμα. Μάλιστα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του, διατυμπανίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός, «δεν δέχεται συνεργασίες με κόμματα. Δέχεται μόνο με άτομα», για να τους επιβάλλει προφανώς και χωρίς αντιρρήσεις τη δική του ατζέντα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν μας έλεγαν καλύτερα ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα και την πολυδάπανη προβολή του.  Το τραγελαφικό είναι, ότι ο άνθρωπος που βοήθησε να έρθει η Αριστερά στην εξουσία, είναι αυτός που της βάζει την ταφόπλακα. Αφού φρόντισε να κατηγορήσει,… για τα κακώς κείμενα της διακυβέρνησής του… και να αποστασιοποιηθεί από τους πρώην φίλους και συνεργάτες του, μας παρουσίασε ένα φεουδαρχικό κόμμα, το οποίο ξεκίνησε το θολό του ταξίδι προς την Ιθάκη, έχοντας αρχικά στις βαλίτσες του τον Δημοκρατικό Καπιταλισμό κι όταν διαπίστωσε ο επερχόμενος μεσσίας, ότι του γυρίζουν την πλάτη, οι κεντρώοι νοικοκυραίοι, αναγκαστικά στράφηκε στο παλιό γνώριμο του ακρωτήριο, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ, που μέσω του προέδρου του, αυτογελοιοποιείται καθημερινά, ο οποίος διαλύει το κόμμα του και εκλιπαρεί τον νέο μεσσία, να τον συμπεριλάβει στις λίστες του κόμματος του. Τουλάχιστον ο κ. Φάμελλος βάζει υποψηφιότητα, για αυτή του την παγκόσμια πρωτοτυπία, για βραβείο Γκίνες. Με τούτα… ο Τσίπρας να εξευτελίζει τους πρώην αυλικούς του…. και με κείνα… οι αυλικοί να τον εκλιπαρούν να τους αναμαζώξει στο private Party… επιβεβαιώνονται αυτοί, που υποστήριζαν, ότι αυτό το κόμμα υπήρξε κατ’ επίφασιν αριστερό. Προκαλεί θλίψη, αλλά και γέλωτες, η συμπεριφορά των στελεχών της μεγάλης πλειοψηφίας αυτού του κόμματος, να μην αντιδρούν στις προσβολές και στην απαξίωση που εκτοξεύονται, από τα νέα στελέχη του νεοσυστατου κόμματος. Να θυμίσουμε εδώ, ότι αυτα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα, την ειρωνεία του κ. Κασελάκη, όταν τους είπε ότι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα λειτουργούσε και δεν είχε δυσλειτουργίες. Τώρα ο πρώην σύντροφος τους, τους λέει κάτι παρόμοιο: «Εγώ δεν θα ήμουν εδώ»  αν ήσασταν ικανοί να καλύψετε τις ανάγκες της αντιπολίτευσης. Και διά του αντιπροσώπου του, συντονιστή της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα… που το 2019 έγραφε ότι η χώρα είχε ανάγκη ένα κεντροδεξιό αποτύπωμα…, τους υποδεικνύει να αυτοδιαλυθούν. και αποφαίνεται ότι «ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία».

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