Τις τελευταίες µέρες, πολύς λόγος γίνεται για µία γυναίκα που η ζωή της κόπηκε βίαια από το χέρι κάποιου, ο οποίος µετά το έγκληµα, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, αφήνοντας πίσω του στάχτες, πολλά ερωτηµατικά και µία κοινωνία να φοβάται περισσότερο τις λέξεις, από την ίδια την ιστορία.

«∆εν άντεξε τον χωρισµό…»

«Την αγαπούσε παράφορα…»

«Η αγάπη φταίει…»

Ε, ας µην προσβάλλουµε την ΑΓΑΠΗ, που είναι στοργή, νοιάξιµο, φροντίδα, σεβασµός, ελπίδα και Αξίες που δεν δολοφονούν, ούτε αφαιρούν ζωές .

Αυτό που συνέβη, είναι ξεκάθαρα µία σκοτεινή µορφή εγωισµού και εµµονής, που λέει: «Αν δεν σε ελέγχω, θα σε εξαφανίσω».

Ως πότε θα θάβουµε γυναίκες και θα κάνουµε πως δεν ξέρουµε το γιατί;;;

Ως πότε θα µιλούµε για «οικογενειακή τραγωδία» και «έγκληµα πάθους», λες και το αίµα ξεπλένεται µόνο µε υποψίες;

Όχι!!!

∆εν ήταν µια κακή στιγµή, µα διαδροµή χρόνων…

Ο θυµός που γρήγορα τον ξεπέρασαν.

Η προσβολή που του συγχώρεσαν .

Η προκλητική συµπεριφορά στον γείτονα που την αγνόησαν.

Η βία σε ένα ζωντανό, που την είδαν, αλλά δεν την ονοµάτισαν.

Όµως, τέτοιες πεποιθήσεις και συµπεριφορές, δεν γεννιούνται µόνες τους.

Καλλιεργούνται!!!

Αρχίζουν στο σπίτι, στο τραπέζι, στις κουβέντες, στα στραβά πρότυπα, στα:

«Εχει νεύρα».

«Ετσι είναι οι άντρες».

«Μην τους προκαλείς».

Μάνα!

Αν µεγαλώνεις γιο που δεν αντέχει το «όχι», προετοιµάζεις έναν αυριανό τύραννο.

Αν τον έπεισες από µικρό πως όλα του ανήκουν, αύριο θα νοµίζει πως του ανήκει και µία γυναίκα.

Αν του συγχωρείς την προσβολή, αύριο κάποια άλλη θα πληρώσει τη δική σου ανοχή.

Σε παρακαλώ…, άνοιξε διαχρονικά παρτίδες µε την αγκαλιά.

Μην τον πλάσεις αρχηγό.

Κάν’ τον Άνθρωπο.

Πατέρα!

Τολµάς να πεις πως δεν ανακατεύτηκες στη ζωή του.

Μήπως ξέχασες πως µπροστά στο παιδί µιλούσες τόσο υποτιµητικά για τη γυναίκα δίπλα σου – τη µητέρα του;

Πάντα κοκορευόσουν πως ο γιος σου ήταν η πιστή σου αντιγραφή και σήµερα, µια µεγάλη µερίδα

της κοινωνίας θρηνεί το δικό σου αντίγραφο.

∆εν σου φταίει πάντα η κοινωνία για τα καµώµατά του, ούτε ο δάσκαλος ούτε η παιδεία για τη συµπεριφορά του στο σχολείο.

Θυµάσαι όταν του έλεγες ότι οι άντρες είναι δυνατοί και δεν σηκώνουν µύγα στο σπαθί τους, γιατί τότε χάνουν την αντριοσύνη τους;

Μάνα και Πατέρα!!!

Μην χαίρεστε αν το παιδί σας σπούδασε, αν έγινε κάτι, αν έβγαλε λεφτά, αν έγινε σπουδαίο, όταν στο “µέσα” του κατοικεί η βία.

Ψάξτε γι’ αυτό τις δικές σας αδυναµίες, που ίσως ποτέ δεν τις αξιολογήσατε σωστά.

Γιατί το µόνο σίγουρο είναι, πως η ζωή και η ιστορία κάθε παιδιού ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ µέσα από το παράδειγµα, την προτεραιότητα, την αγάπη, την ευθύνη, τον σεβασµό και το νοιάξιµο των γονιών, από τότε που ήρθαν στον κόσµο…

Γι’ αυτό σήµερα δεν θρηνούµε θύµατα και θύτες.

Θρηνούµε τον άνθρωπο που δεν έµαθε ποτέ τι σηµαίνει Αγάπη χωρίς εξουσία.

Θρηνούµε για την αποτυχία µιας κοινωνίας που ακόµη και σήµερα µεγαλώνει άνδρες για να κυριαρχούν, γυναίκες για να αντέχουν και παιδιά ν’ αναζητούν τον χαµένο δρόµο τους.

Θρηνούµε για τα σπιτικά που έδωσαν τροφή στον εγωισµό κι άφησαν νηστικό τον σεβασµό.

Ωστόσο ΚΑΝΕΝΑΣ άνθρωπος δεν ανήκει σε κανέναν.

Ευκαιρία, λοιπόν, να πάρουµε όλοι το δικό µας µάθηµα, να σκύψουµε το κεφάλι µε σεβασµό και σεµνότητα σε κάθε αθώο πλάσµα και, κυρίως, στον ΑΝΘΡΩΠΟ που έχει το θεϊκό χάρισµα της ζωής, µα και το δικαίωµα της ελευθερίας.