Milano/Cortina 2026 : Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026 όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, έχει ως εξής:

Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 Νορβηγία 18 12 11 41

2 Ηνωμένες Πολιτείες 13 12 9 33

3 Ολλανδία 10 7 3 20

4 Ιταλία 10 6 14 30

5 Γερμανία 8 10 8 26

6 Γαλλία 8 9 6 23

7 Σουηδία 8 6 4 18

8 Ελβετία 6 9 8 23

9 Αυστρία 5 8 5 18

10 Ιαπωνία 5 7 12 24

11 Καναδάς 5 7 9 21

12 Κίνα 5 4 6 15

13 Νότια Κορέα 3 4 3 10

14 Αυστραλία 3 2 1 6

15 Μεγάλη Βρετανία 3 1 1 5

16 Τσεχία 2 2 1 5

17 Σλοβενία 2 1 1 4

18 Ισπανία 1 0 2 3

19 Βραζιλία 1 0 0 1

– Καζακστάν 1 0 0 1

21 Πολωνία 0 3 1 4

22 Νέα Ζηλανδία 0 2 1 3

23 Φινλανδία 0 1 5 6

24 Λετονία 0 1 1 2

25 Δανία 0 1 0 1

– Εσθονία 0 1 0 1

– Γεωργία 0 1 0 1

28 Βουλγαρία 0 0 2 2

29 Βέλγιο 0 0 1 1