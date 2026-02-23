Milano/Cortina 2026 : Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026 όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, έχει ως εξής:
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Νορβηγία 18 12 11 41
2 Ηνωμένες Πολιτείες 13 12 9 33
3 Ολλανδία 10 7 3 20
4 Ιταλία 10 6 14 30
5 Γερμανία 8 10 8 26
6 Γαλλία 8 9 6 23
7 Σουηδία 8 6 4 18
8 Ελβετία 6 9 8 23
9 Αυστρία 5 8 5 18
10 Ιαπωνία 5 7 12 24
11 Καναδάς 5 7 9 21
12 Κίνα 5 4 6 15
13 Νότια Κορέα 3 4 3 10
14 Αυστραλία 3 2 1 6
15 Μεγάλη Βρετανία 3 1 1 5
16 Τσεχία 2 2 1 5
17 Σλοβενία 2 1 1 4
18 Ισπανία 1 0 2 3
19 Βραζιλία 1 0 0 1
– Καζακστάν 1 0 0 1
21 Πολωνία 0 3 1 4
22 Νέα Ζηλανδία 0 2 1 3
23 Φινλανδία 0 1 5 6
24 Λετονία 0 1 1 2
25 Δανία 0 1 0 1
– Εσθονία 0 1 0 1
– Γεωργία 0 1 0 1
28 Βουλγαρία 0 0 2 2
29 Βέλγιο 0 0 1 1