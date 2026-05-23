Μικρολίμανο: Καταζητούμενος κακοποιός ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον ύποπτο έξω από κατάστημα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο, με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ εναντίον του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Έξι χειροβομβίδες και όπλα στην κατοχή του

Αμέσως μετά το περιστατικό στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και τρία όπλα, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των Αρχών ότι πρόκειται για άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Η επιχείρηση του ΤΕΕΜ ολοκληρώθηκε, ενώ για αρκετή ώρα η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο άνδρας είναι αλβανικής καταγωγής και φέρεται να καταζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις διωκτικές αρχές, με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί στην περιοχή της γνάθου ή του λαιμού.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

