Μικροκλίµα ερήµου στην Κρήτη – Για πρώτη φορά εντοπίζεται στην Ελλάδα

» Επιστηµονικά ευρήµατα για τον Ξηρόκαµπο Λασιθίου

Μία νέα επιστηµονική έρευνα των Ιάσονα Χατζόπουλου και Νικόλαου Σταυρακάκη φέρνει στο φως εντυπωσιακά στοιχεία για το µικροκλίµα του Ξερόκαµπου Λασιθίου, στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, η συγκεκριµένη περιοχή δεν αντιµετωπίζει απλώς τη συνήθη µεσογειακή ξηρασία, αλλά συνιστά έναν δοµικά εντοπισµένο θύλακα «Θερµής Ερήµου» (βάσει της κλιµατικής ταξινόµησης Köppen: BWh). Τα ευρήµατα αυτά παρέχουν την πρώτη ποσοτική απόδειξη για την ύπαρξη ενός µόνιµου µικροκλίµατος ερήµου στην Ελλάδα.

ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΟΜΒΡΙΑ

Τα νούµερα που καταγράφουν οι ερευνητές επιβεβαιώνουν την ακραία ανοµβρία της περιοχής. Η µέση ετήσια βροχόπτωση, βάσει του τοπικού µετεωρολογικού σταθµού για την περίοδο 2020-2026, καταγράφηκε στα µόλις 219,5 χιλιοστά, µε τη µέση ετήσια θερµοκρασία να διαµορφώνεται στους 20,9°C. Επιπλέον, µέσω ιστορικών αναπαραστάσεων (1915-1929) και κλιµατικών µοντέλων (1996-2026), υπολογίστηκε ότι η ιστορική βροχόπτωση κυµαίνεται µεταξύ 171,2 και 227,1 χιλιοστών αντίστοιχα.

Με το κατώφλι ερηµοποίησης (Köppen-Geiger) για τη συγκεκριµένη περιοχή να έχει υπολογιστεί στα 209,0 χιλιοστά, γίνεται σαφές ότι ο Ξερόκαµπος βρίσκεται σταθερά στα όρια ή και κάτω από το κατώφλι της απόλυτης ερήµου. Ενδεικτικό της καταστάσεως είναι πως η περιοχή δέχεται συστηµατικά 25% λιγότερη βροχόπτωση από την εξαιρετικά ξηρή Κάρπαθο και 14% λιγότερη από την Κάσο.

Το «αόρατο τείχος»

του Όρους Ζήρος και η βροχή που εξατµίζεται

Πώς εξηγείται όµως αυτή η ακραία κλιµατική ανωµαλία; Το φαινόµενο οφείλεται κυρίως στο φαινόµενο της «οµβροσκιάς» (rain shadow effect) και της ξηρής αδιαβατικής θέρµανσης (φαινόµενο Foehn), τα οποία προκαλούνται από τον παρακείµενο ορεινό όγκο της Ζήρου.

Ουσιαστικά, το βουνό λειτουργεί ως ένα αδιαπέραστο εµπόδιο. Καθώς οι αέριες µάζες περνούν το βουνό και κατεβαίνουν προς την ακτή του Ξερόκαµπου, θερµαίνονται απότοµα. Αυτή η ταχεία θέρµανση προκαλεί την εξάτµιση των σταγόνων της βροχής στον αέρα, προτού καν προλάβουν να αγγίξουν το έδαφος (φαινόµενο virga).

Η ιστορική απώλεια υδάτινων πόρων εξαιτίας αυτού του µηχανισµού υπολογίζεται σε περίπου 140,6 χιλιοστά ετησίως. Η προστασία της περιοχής από τις βροχές είναι σχεδόν απόλυτη όταν πνέουν βόρειοι άνεµοι: χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέµβριο του 2023, η γειτονική Μονή Τοπλού κατέγραψε 64,6 χιλιοστά βροχής, ενώ ο Ξερόκαµπος µόλις 3,6 χιλιοστά.

Ο Ξερόκαµπος αποτελεί τον πιο θερµό θύλακα της ευρύτερης ζώνης µελέτης, µε µέση ετήσια θερµοκρασία τους 20,9°C. Επιπλέον, οι απόλυτες ελάχιστες θερµοκρασίες τον χειµώνα δεν πέφτουν ποτέ κάτω από τους 5,6°C, δηµιουργώντας εξαιρετικά ήπιες συνθήκες που θυµίζουν υποτροπικό κλίµα.

Βορειοαφρικανική όαση χλωρίδας

Το ακραίο αυτό µικροκλίµα αποτυπώνεται έντονα και στη χλωρίδα της περιοχής, κάτι που επιβεβαιώνει και το Παγκόσµιο Γεωπάρκο Σητείας της UNESCO. Το Γεωπάρκο έχει χαρακτηρίσει επίσηµα την παράκτια αυτή ζώνη ως «ηµιέρηµο», καθώς φιλοξενεί µοναδικά για την Ελλάδα βορειοαφρικανικά θερµόφιλα είδη φυτών.

Είδη που συνήθως συναντώνται στη Σαχάρα και την Αραβική Χερσόνησο, όπως το αφρικανικό Ziziphus lotus, το αγρωστώδες Lygeum spartum και η Periploca angustifolia, λειτουργούν ως ζωντανοί βιοδείκτες των ακραίων ξηροθερµικών συνθηκών. Η επιβίωσή τους υποστηρίζεται και από το ιδιαίτερο αµµώδες και αλµυρό έδαφος γύρω από το οικοσύστηµα της Αλατσολίµνης στον Ξερόκαµπο.

ΟΙ ΕΡΕΥΝHTEΣ

Σε δήλωσή του για την προδηµοσίευση αυτής της έρευνας, ο Ιάσονας Χατζόπουλος σχολιάζει: «Ο Ξερόκαµπος δεν αποτελεί µια παροδική κλιµατική ανωµαλία, αλλά έναν δοµικά άνυδρο θύλακα που ελέγχεται από την τοπική τοπογραφία. Η µελέτη µας παρέχει το πρώτο επιστηµονικό έρεισµα για την κατάταξη της περιοχής ως έναν «borderline» ερηµικό µικροκλιµατικό θύλακα, από τους ελάχιστους που απαντώνται στον µεσογειακό ευρωπαϊκό χώρο και πιθανόν τον µοναδικό στην Ελλάδα».

Από µεριάς του, ο Νικόλαος Σταυρακάκης αναφέρει: «Η σύγκλιση ανεξάρτητων πηγών δεδοµένων ενισχύει την υπόθεση ότι η ξηρότητα της περιοχής δεν είναι απλώς συγκυριακή, αλλά σχετίζεται µε τη γεωµορφολογία».