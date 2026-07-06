Μικροφωνική συγκέντρωση στην Αγορά

Μικροφωνική συγκέντρωση ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ διοργανώνει το ΚΚΕ(μ-λ) Χανίων την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 7 μ.μ., στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ(μ-λ) αναφέρει ότι η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία «αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πολεμική προετοιμασία», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Παράλληλα, καλεί σε αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, ζητώντας την αποδέσμευση της χώρας από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, βάσεις και Ε.Ε., ενώ εκφράζει αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών και στην Παλαιστίνη.