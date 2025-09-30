Μικρές πράξεις µε µεγάλο νόηµα

Ο Μανώλης Γεωργαράκης, απόφοιτος του 2ου Γυµνασίου, εξέφρασε µε έναν ξεχωριστό τρόπο τις ευχαριστίες του στο σχολείο που τον διαµόρφωσε.

Με την ευκαιρία της έκθεσής του στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο, δώρισε στον Σύλλογο ∆ιδασκόντων έναν πίνακα ζωγραφικής.

Μια χειρονοµία που δεν είναι απλώς «δώρο», αλλά µια υπενθύµιση ότι η τέχνη µπορεί να ενώνει γενιές.