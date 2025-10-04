Μικρά – Μικρά από την επίσκεψη Ταχιάου στα Χανιά

• ΚΑΛΥ∆ΩΝΙΑ: Το υπόµνηµα µε τις θέσεις τους στον υφυπουργό κ. Ταχιάο παρέδωσαν κάτοικοι (φωτ.) της περιοχής της Καλυδωνίας που αντιδρούν στο να “κοπεί στη µέση” το χωριό τους όπως προβλέπει η νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Η Επιτροπή των κατοίκων έχει συναντηθεί µε βουλευτές και αντιπεριφερειάρχη και το επόµενο διάστηµα ετοιµάζει ακόµα και κινητοποιήσεις προκειµένου να εισακουστεί το αίτηµα της.

• ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Για την πορεία της µελέτης του έργου σύνδεσης του ΒΟΑΚ µε το αεροδρόµιο ρώτησε στη χθεσινή σύσκεψη µε τον υφυπουργό Υποδοµών κ. Ν. Ταχιάο, ο κ. Π. Σηµανδηράκης δήµαρχος Χανίων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, καθώς δεν επιτράπηκε στους δηµοσιογράφους να είναι παρόντες, ο υφυπουργός άφησε να εννοηθεί πως δεν µπορεί να κατατεθεί η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Και αυτό γιατί η νέα χάραξη περνάει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθµου και της Αµερικανικής βάσης, µε τους Αµερικάνους να ζητούν αλλαγή χάραξης καθώς ο νέος δρόµος θα διέρχεται δίπλα από δεξαµενές καυσίµων. Με αυτά και αυτά το µείζον αυτό έργο φαίνεται να µπαίνει… σε νέες περιπέτειες και να καθυστερεί ακόµα περισσότερο!