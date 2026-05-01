Μικρά – μικρά από την επίσκεψη Μιχαηλίδου στα Χανιά

«Τα Χανιά δεν είναι µόνο τουρισµός»

«Τα Χανιά δεν είναι µόνο τουρισµός. Τα Χανιά έχουν την κοινότητά τους και τις οικογένειές τους οι οποίες έχουν τις δυσκολίες και τις αγωνίες τους» ανέφερε µιλώντας στους δηµοσιογράφους αλλά και στην αρχή της οµιλίας της στο ενετικό λιµάνι η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ∆όµνα Μιχαηλίδου και η αλήθεια είναι αυτή. ∆υσβάστακτη η καθηµερινότητα για πολλές οικογένειες µε παιδιά και γι’ αυτό, το κράτος οφείλει να στέκεται δίπλα τους.

Οι αγκαλιές και οι ζωγραφιές

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράµµατος πρώιµης παρέµβασης τόσο η κα Μιχαηλίδου όσο και η κα Βολουδάκη είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε µικρά παιδιά τα οποία βρέθηκαν στην εκδήλωσή µε τους γονείς και κηδεµόνες τους. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες δέχτηκαν ως δώρο από δύο µικρά κορίτσια ζωγραφιές τις οποίες δέχτηκαν µε µεγάλη χαρά ενώ την τιµητική τους είχαν και οι… αγκαλιές!

Έκκληση για ανάδοχες οικογένειες

«Να κάνω και εδώ απ’ τα αγαπηµένα µου Χανιά µια πολύ µεγάλη πρόσκληση και µια πολύ µεγάλη έκκληση στον κόσµο να ανοίξει την καρδιά του και να γίνει ανάδοχος, να γίνουν ανάδοχες οικογένειες. Περίπου ένα στα δύο παιδιά στην αναδοχή θα µπορέσουν να υιοθετηθούν µετά, αλλά χρειάζεται ο χρόνος της δικαιοσύνης» ανέφερε η υπουργός τονίζοντας την ανάγκη ώστε περισσότερες οικογένειες να γίνουν ανάδοχες και να παρέχουν ασφάλεια σε παιδιά.