Μικρά – µικρά από το χθεσινό συνέδριο στα Χανιά

[Κυκλοφοριακό “βραχυκύκλωµα”]: Καταπληκτικός χώρος το ΚΑΜ, µοναδικής αξίας και σηµασίας για την πόλη αλλά για ένα συνέδριο µε τόσες παρουσίες και κυρίως τόσα µέτρα ασφαλείας… σίγουρα δεν είναι για συνέδρια όπως το χθεσινό του Economist.

Οι κλειστοί δρόµοι γύρω – γύρω από νωρίς προκάλεσαν ένα κυκλοφοριακό “βραχυκύκλωµα” γύρω από την παλιά πόλη, τεράστιο εκνευρισµό σε κατοίκους της περιοχής που δυσκολεύονταν για τις µετακινήσεις, ταλαιπωρία για τους επισκέπτες, θέµατα αναφορικά µε την τροφοδοσία των καταστηµάτων. Ας γίνει ένα µάθηµα το συνέδριο αυτό προς όλους…

[Μπλόκο και στα Μ.Μ.Ε.]

Για φωτορεπορτάζ από τα µέτρα ασφαλείας βρεθήκαµε νωρίς το πρωί στην παλιά πόλη. Ωστόσο, η αστυνοµική δύναµη που ήταν µπροστά στο λόφο Καστέλλι µολονότι δείξαµε την ταυτότητά µας, δεν µας επέτρεψε να προχωρήσουµε, εκτός αν πηγαίναµε στα σκαλάκια για το Μεγάλο Αρσενάλι; Προς τι η απαγόρευση αυτή;

[Ανάρπαστο το παγωτό µε ελαιόλαδο!]:

∆εν γνωρίζουµε πόσοι συµµετέχοντες παρακολούθησαν όλες τις συζητήσεις και οµιλίες του συνεδρίου του Economist- Powergme, ωστόσο όλοι, µα όλοι δοκίµασαν το κέρασµα που προσφέρθηκε στο διάλειµµα, παγωτό µε φράουλες και ελαιόλαδο. Το παγωτό ήταν καϊµάκι από το ζαχαροπλαστείο Τζεδάκη και το ελαιόλαδο της Terra Creta, και έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστο.

[Η Παλαιστίνη τους ένωσε]

Κάποιοι διαδηλωτές από τη χθεσινή πορεία φώναξαν συνθήµατα για την Παλαιστίνη κρατώντας τη σηµαία της . Και από την κάτω µεριά, των τουριστών, ακούστηκε ταυτόχρονα το free Palestine.

[Σουρεάλ…]

Χθες στο λιµανι των Χανίων, ανάµεσα στους τουρίστες, τους διαδηλωτές, τους δηµοσιογράφους και τα ΜΑΤ, καθόταν αγέρωχος ο µίµος που βρίσκεται συνήθως στο Συντριβάνι. Ηταν µια εικόνα αρκετά… σουρεαλιστική.