Μιχάλης Πολυχρονάκης: Η φωτογραφία οφείλει να μιλήσει για το αόρατο

«Όπως ο ποιητής µιλάει για το άφατο έτσι κι ο καλλιτέχνης φωτογράφος οφείλει να υπαινίσσεται τουλάχιστον το αόρατο».

Το φωτογραφικό έργο του Χανιώτη φωτογράφου Μιχάλη Πολυχρονάκη έχει έντονη ποιητική διάσταση. Εικόνες που βρίθουν από συµβολισµούς και πυροδοτούν σκέψεις και έντονα συναισθήµατα στον θεατή.

Εικόνες που έχουν βαθιές ρίζες στον ρεαλισµό αλλά φλερτάρουν µε το µεταφυσικό: «Πατάµε µε το ένα πόδι στην πραγµατικότητα και µε το άλλο στον µύθο και το όνειρο», µού είπε, µεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της κουβέντας που κάναµε µε αφορµή τα σηµερινά εγκαίνια της νέας του έκθεσης µε τίτλο «Πυρο[γραφίες]» που παρουσιάζεται στον χώρο «SOUTH space for photography»…

Πώς προέκυψαν οι «Πυρο[γραφίες]»;

Όπως τα περισσότερα πράγµατα προέκυψε από το πουθενά, σχεδόν ουρανοκατέβατα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα τι είναι και δεν ξέρω και τώρα αν έχω καταλάβει. Ίσως στο µέλλον ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα.

∆ιαπιστώνω όµως µια εκλεκτική συγγένεια ανάµεσα στα καµένα οικήµατα των «Πυρο[γραφιών]» µε τη θεµατική των εγκαταλελειµµένων κτηρίων που είχες δουλέψει παλαιότερα. Ποιος είναι ο κοινός τόπος; Μήπως η αίσθηση του απόκοσµου;

Ναι, το αλλόκοτο, το απόκοσµο, το σκοτάδι, η σκιά. Όλα αυτά παίζουν µέσα µου δυνατά. Ο παρονοµαστής είναι, όντως, κοινός αλλά ο αριθµητής διαφέρει.

Βλέποντας τις φωτογραφίες διαπιστώνει κανείς πόσο τονίζεται οποιαδήποτε λεπτοµέρεια ξεφεύγει από την αίσθηση της καταστροφής. Λίγο χρώµα στον τοίχο, λίγο πράσινο που ξεπροβάλλει στο βάθος από το άνοιγµα ενός καµένου παραθύρου, ένα κοµµάτι ύφασµα που διασώθηκε…

Εάν κάτι είναι ολοσχερώς κατεστραµµένο µου είναι αδιάφορο. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα παράθυρο για φως. Φως χωρίς σκιά δεν έχει νόηµα. Όπως και σκοτάδι χωρίς φως.

Η αναζήτηση µέσα στη φθορά και την καταστροφή αποτελεί µια καλλιτεχνική εµµονή;

Εν µέρει. Κάποιες ενότητες της δουλειάς µου είναι έτσι. Κάποιες άλλες όµως είναι εντελώς χαρούµενες και αισιόδοξες. Αλλά όπως και είπα και πριν, µόνο αισιοδοξία ή µόνο απαισιοδοξία δεν λέει τίποτα. Αν δεν ακροβατήσεις ανάµεσα στο φως και το σκοτάδι, µε τον κίνδυνο να πέσεις, καλλιτεχνικά δεν έχεις κάνει τίποτα.

– Έχω την αίσθηση ότι οι φωτογραφίες σου βρίθουν από συµβολισµούς. Είναι έτσι;

Καλλιτέχνης που δεν παίζει µε το στοιχείο του συµβολισµού δεν είναι καλλιτέχνης. Απλά στη φωτογραφία υπάρχει και το πραγµατικό και κάποιοι πιστεύουν ότι το πραγµατικό σε δεσµεύει. ∆εν ισχύει αυτό. Πατάµε µε το ένα πόδι στην πραγµατικότητα και µε το άλλο στον µύθο και το όνειρο.

Γράφεις στο σηµείωµα της έκθεσης ότι σηµασία έχει όχι ό,τι κοιτάς αλλά το τι βλέπεις. Μίλησε µου για τη διάκριση αυτή;

Ο περισσότερος κόσµος έχει ταυτίσει το κοιτάζω µε το βλέπω κι έχει αναγάγει την όραση σε ζήτηµα του οφθαλµίατρου, θεωρώντας ότι αν δεν βλέπεις είσαι τυφλός. Ξεχνάει όµως ότι ονειρευόµαστε µε κλειστά µάτια, ότι υπάρχει µια ολόκληρη πραγµατικότητα -δευτερογενής- πίσω από την αντικειµενική πραγµατικότητα κι ότι η δουλειά των καλλιτεχνών είναι να µιλήσουν γι’ αυτήν. Για την αντικειµενική πραγµατικότητα υπάρχουν οι πραγµατογνώµονες.

Ο φωτογράφος δηλαδή οφείλει να µιλήσει για πράγµατα που δεν φαίνονται;

Αυτό είναι το στοίχηµα. Όπως ο ποιητής µιλάει για το άφατο έτσι κι ο καλλιτέχνης φωτογράφος οφείλει να υπαινίσσεται τουλάχιστον το αόρατο. Αλλιώς τα πράγµατα είναι προφανή και επιφανειακά.

Κι αυτό το ταξίδι στο τέλος του πού πάει, πότε αισθάνεσαι δικαιωµένος ως καλλιτέχνης;

Όταν προσφέρω συγκίνηση στα µάτια των θεατών µέσα από τις φωτογραφίες µου. Εγώ ο ίδιος δεν συγκινούµε. Το θεωρώ λάθος. Είµαι ουδέτερος όταν φωτογραφίζω. Τα συναισθήµατα υπάρχουν πριν τη λήψη και µετά.

Αισθάνεσαι δηλαδή χαρά µόνο όταν δίνεις χαρά;

Βέβαια, αν δεν υπάρχει απεύθυνση παραµένεις στα όρια µιας εγωτικότητας. ∆εν µπορείς να απευθύνεσαι στον εαυτό σου. Πρέπει να απευθύνεσαι στο «έξω». Αυτή είναι και η θεολογική έννοια του προσώπου. Πρόσωπο δεν είναι το άτοµο αλλά το άτοµο που απευθύνεται. Εποµένως, όσο η φωτογραφία είναι στο συρτάρι είναι ως µη γενόµενη. Όταν επικοινωνηθεί και πάρω το “αντιµάµαλο”, το πισωγύρισµα της ενέργειάς µου, τότε λέω ότι κάτι έκανα.

Όταν βλέπεις µια φωτογραφία σου περνάει η σκέψη ότι θα µπορούσε να είχε τραβηχτεί διαφορετικά;

Σε κάθε φωτογραφία που εκτίθεται γύρω της υπάρχει ένα νέφος άλλων φωτογραφιών, δεκάδων ή και εκατοντάδων. Οπότε δεν παίζει η ερώτηση µήπως θα µπορούσα να το είχα κάνει αλλιώς γιατί έχει ήδη γίνει αλλιώς. ∆εν είναι µπαµ και κάτω µια φωτογραφία, είναι πολλά µπαµ και να δούµε το κάτω. Επίσης, κάποιες λήψεις µπορεί να ακολουθήσουν γιατί ο άνθρωπος αλλάζει. Μπορεί για παράδειγµα τώρα που ξανακάηκε το ΠΙΚΠΑ κι έχουν περάσει 2-3 χρόνια από την προηγούµενη πυρκαγιά να δω αλλιώς τον χώρο. ∆εν υπογράφω ποτέ ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Οι θεµατικές µένουν για πάντα ανοιχτές και δεν εξαντλούνται όσο παραµένουµε ζωντανοί.

Η φωτιά ως στοιχείο τι σου προκαλεί;

Η φωτιά είναι αλχηµικό πράγµα και περιέχει τη µεταστοιχείωση, τη µετατροπή και τη µετουσίωση. Ως φωτογράφος πιστεύω ότι αν δεν µετουσιώσεις δεν έκανες κάτι ιδιαίτερο. Η απλή καταγραφή κι η αποτύπωση είναι δουλειές των λογιστών, των πραγµατογνωµόνων κι αυτών που κρατούν αρχεία.

– Καλλιτεχνικά τι σε κινητοποιεί να εξελίσσεσαι;

∆εν ξέρω. Είναι κάτι τόσο βαθύ που δεν το γνωρίζω και δεν επιδιώκω να το βρω γιατί δεν πρόκειται να το βρω και θα χάσω και τον χρόνο µου. Άστο λοιπόν εκεί που είναι.

Αν υποθέσουµε ότι η φωτογράφιση είναι ο πυρήνας της δηµιουργίας, το «κουκούτσι» της δουλειάς, η συζήτηση γύρω από τη δουλειά είναι εξίσου γόνιµη διαδικασία; Σε βοηθάει να εξελιχθείς;

Όχι, γιατί το πραγµατικό µου κοινό είναι αυτό που έλεγε ο Κωστής Παλαµάς, οι αγέννητοι και οι νεκροί. Αυτοί είναι οι κριτές µας. Αυτοί που δεν µπορώ να έρθω σε επαφή µαζί τους, αλλά θα έρθει το έργο. Ο φίλος, ο γνωστός, ο ανταγωνιστής ενδεχοµένως κ.λπ. που θα πουν µια κουβέντα θα την ακούσω µεν, αλλά θα τη βάλω στην άκρη.

Θα έρθει το έργο όπως λες αλλά κι ο καλλιτέχνης δεν έχει σηµασία;

Το σηµαντικό δεν είµαι εγώ. Εγώ, ας πούµε, είµαι το καλώδιο αλλά το σηµαντικό είναι το ρεύµα. Το καλώδιο δεν είναι το ρεύµα. Φέρει το ρεύµα. Ο πολύς κόσµος λέει «θέλω να γνωρίσω τον καλλιτέχνη». Όχι! Το έργο. Αυτό είναι το σηµαντικό. Τι σου κοµίζω; Εγώ µπορεί να έχω κολλήµατα, εµµονές. Τι σε ενδιαφέρουν αυτά;

Ναι, αλλά αλλιώς βλέπει τα πράγµατα ο ∆ηµήτρης κι αλλιώς ο Μιχάλης. ∆εν έχει σηµασία αυτό;

Βεβαίως. Αλλά δεν εξηγείται το έργο από τον καλλιτέχνη. ∆ηλαδή πάρα πολλοί λένε να δούµε τη βιογραφία του ποιητή για να καταλάβουµε την ποίησή του. ∆εν θα καταλάβεις τίποτα.

Ακούγεται κάπως µεταφυσικό αυτό.

Ένα κοµµάτι µου είναι κι εµένα µεταφυσικό.

Αυτή η κουβέντα για τη σχέση καλλιτέχνη και έργου πυροδοτήθηκε και µε τον θάνατο του Σαββόπουλου…

Μια που ανέφερες τον Σαββόπουλο πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωµα -για να µην πω υποχρέωση- στη µετάλλαξη. ∆εν µπορείς να είσαι αυτό που ήσουνα στα νιάτα σου. ∆εν µπορεί να πέρασε ο χρόνος και να µην σε ακούµπησε. Επίσης, κανένας καλλιτέχνης δεν οφείλει να υποτάσσεται στο κοινό του, ούτε µπορεί να είναι αρεστός σε όλους. Αυτό που οφείλει είναι να είναι µπροστάρης κι ο Σαββόπουλος υπήρξε µπροστάρης στη γενιά του.

Οι νεκροί και οι αγέννητοι που ανέφερες νωρίτερα στο µυαλό µου µεταφράζεται ότι ο χρόνος είναι ο µεγάλος κριτής.

Το πιστεύω βαθύτατα. Εκεί κρίνονται όλα, για όλους. Ειδικά σε έναν καλλιτέχνη µετράει η αντοχή στον χρόνο. Μαραθώνιο κάνουµε, όχι κατοστάρι. Όποιος αντέξει είναι, όχι όποιος βγει πρώτος. Γιατί δεν είναι κανένας εκεί να µετράει 1ος, 2ος, 3ος… Είναι, πέρασες; Μπράβο σου! ∆εν πέρασες; Κρίµα.

Σε κουράζει καθόλου αυτή η µατιά του φωτογράφου; Θέλω να πω νοσταλγείς καθόλου την αθωότητα του βλέµµατος;

∆εν µπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω. Αν πω ότι θα γίνω λίγο ανέµελος, να µη βλέπω συµβολισµούς κ.λπ., έρχεται ένα άλλο κοµµάτι του εαυτού µου και µου λέει: «Εµένα µε ρώτησες; Ποιος κάνει κουµάντο εδώ;» Ποιος λέει εποµένως ότι επιλέγεις; Έχεις επιλεγεί.

Είναι σαν να έχεις µια αποστολή;

Ναι, είµαι ταγµένος. Όχι απ’ έξω. Αυτό πηγάζει από µέσα.

Η έννοια της φιλοδοξίας τι σου λέει; Σε αφορά;

Όχι, έχει αρνητικό πρόσηµο για µένα και οδηγεί σε γκρεµούς. Εποµένως την αφήνεις στην άκρη. Παλιά έπαιρνα µέρος σε διαγωνισµούς µε βραβεία κ.λπ. Όµως είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο αυτό και δηµιουργεί ανθρώπους άπληστους, αχόρταγους. Ευτυχώς ξεµπέρδεψα νωρίς.

Η έκθεση

Η έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Πολυχρονάκη µε τίτλο «Πυρο[γραφίες]» εγκαινιάζεται σήµερα Σάββατο 1 Νοεµβρίου στην αίθουσα «SOUTH space for photography» (Ηρ. Πολυτεχνείου 7, Χανιά) στις 18:30 µµ.

Την έκθεση έχει επιµεληθεί ο Γιώργος Αναστασάκης.

∆ιάρκεια έκθεσης: 1 έως 30 Νοεµβρίου 2025.

Ωράριο: ∆ευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00. Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00.