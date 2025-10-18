menu
Μιχάλης Κασσωτάκης: «Όψεις της ζωής και του έργου του»

Γιώργος Παναγιωτάκης
0

Με τον τίτλο «Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Μιχάλης Κασσωτάκης – Όψεις της ζωής και του έργου του», κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα καλαίσθητο και ενδιαφέρον βιβλίο. Πρόκειται για τα πρακτικά µιας τιµητικής εκδήλωσης, που πραγµατοποιήθηκε «υπό τη σκέπη των πτερύγων» του πάντα ζωντανού και δραστήριου Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας. Ακαδηµαϊκοί, φιλόλογοι και ιστορικοί τίµησαν από κοινού τον εξέχοντα πνευµατικό παράγοντα, οµότιµο πανεπιστηµιακό καθηγητή, κ. Μιχάλη Κασσωτάκη, υπηρέτη της επιστήµης και του ανθρώπου. Πολύπλευρος και δηµιουργικός από τη φύση του, δεν περιορίστηκε µόνο στο εκπαιδευτικό του έργο ως καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συµµετοχή στο έργο του έχει η λογοτεχνία, η ποίηση καθώς και η πλούσια και επίκαιρη αρθρογραφία. Στο επιστηµονικό και λοιπό πλούσιο έργο του δεν παρατηρείται ίχνος επίδειξης, αυταρέσκειας ή αυτοπροβολής. Η «επηρµένη οφρύς» είναι ξένο στοιχείο της προσωπικότητάς του. Ένας µάλιστα από τους οµιλητές τού αφιέρωσε την κρητική µαντινάδα που του ταιριάζει:
«Χαράς τονε τον άνθρωπο που ’χει φτερά στους ώµους
Κι όµως γρικάται ταπεινά το ζάλο του στους δρόµους».
Η όλη αυτή τιµητική εκδήλωση, που συνοδεύεται µε την έκδοση επίκαιρου και αισθητικά ανεβασµένου βιβλίου, τιµά βασικά τον καθηγητή κ. Μιχάλη Κασσωτάκη, ιδιαίτερα γνωστό στους εκπαιδευτικούς κύκλους αλλά και το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει και πραγµατοποιεί.

*O Γιώργος Παναγιωτάκης είναι συγγραφέας – ιστορικός ερευνητής

