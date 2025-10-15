menu
Πολιτική

Μιχ. Κατρίνης: «Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την προστασία της εργασίας, των θεσμών και του κράτους δικαίου»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δύναμη σταθερότητας, αλλά δύναμη απορρύθμισης και αποσταθεροποίησης: στην εργασία, στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην κοινωνική συνοχή». Με αυτή τη φράση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, στη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς και στον τίτλο του νομοσχεδίου που φέρει τον «παραπλανητικό τίτλο Δίκαιη εργασία».

Όπως είπε, δίκαιη εργασία σημαίνει συλλογικές συμβάσεις που ανεβάζουν τους μισθούς, σαφείς κανόνες προστασίας και προοπτική για τη νέα γενιά. Η κυβέρνηση όμως επιλέγει τις ατομικές συμβάσεις και την αποδυνάμωση των θεσμών εκπροσώπησης. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επίμονα ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αύξηση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις, γιατί εκεί παράγεται δίκαιη αύξηση μισθών. Η χώρα μας, με επιλογή της κυβέρνησης, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση», υπογράμμισε.
Επικαλούμενος επίσημα στοιχεία ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στις συλλογικές συμβάσεις, με κάλυψη μόλις 19% έναντι στόχου 80% στην Ε.Ε., ενώ είναι «πρωταθλήτρια» στην υπερεργασία, που δεν αποτελεί επιλογή, αλλά ανάγκη, γιατί ο μισθός δεν φτάνει. Ένα μοντέλο που καθηλώνει τα εισοδήματα, πολλαπλασιάζει την ανασφάλεια και εντείνει τη φυγή νέων επιστημόνων και επαγγελματιών στο εξωτερικό.
Η ίδια λογική απορρύθμισης, πρόσθεσε, κυριαρχεί και σε άλλους τομείς: στο δημόσιο σύστημα υγείας που καταρρέει, στους θεσμούς, με μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει ευθύνες, στη Δικαιοσύνη που χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, καταγγέλλοντας «τείχη σιωπής» και υπεκφυγές, ενώ μίλησε για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος που κατέφυγε σε απεργία πείνας για να μάθει την αλήθεια και αντιμετωπίστηκε με απαξίωση από κυβερνητικά στελέχη. «Η Δημοκρατία έχει ενσυναίσθηση», είπε, «μόνο όσοι έχουν αυταρχικές αντιλήψεις θεωρούν την ανθρωπιά αδυναμία». Επισήμανε δε ότι ακόμη και «η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτυπώνει μια προβληματική νοοτροπία, την αντίληψη του κράτους ως εργαλείου επίδειξης ισχύος και όχι ως εγγυητή του δικαίου».
Αναφέρθηκε ακόμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για ένα οργανωμένο δίκτυο πελατειακών εξυπηρετήσεων εις βάρος των αγροτών και της παραγωγικής Ελλάδας, αλλά και στην ακρίβεια που στραγγαλίζει την καθημερινότητα, με ενοίκια και τρόφιμα απλησίαστα και το ενεργειακό κόστος δυσβάσταχτο.
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει έναν διαφορετικό δρόμο: συλλογικές διαπραγματεύσεις που αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα, στήριξη της παραγωγικής οικονομίας, αντιμετώπιση της ακρίβειας, διαφάνεια και ισχυρούς θεσμούς. «Η αληθινή σταθερότητα», είπε, «είναι η ανασυγκρότηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την Πολιτεία, η στήριξη της εργασίας και η επαναφορά της Δημοκρατίας στο ύψος της».

