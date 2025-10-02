Μιχ. Χρυσοχοΐδης από τα Χανιά: Η αύξηση στη διακίνηση κοκαΐνης και όπλων προβληματίζει τις αρχές στην Κρήτη

Θετικό πρόσημο για την αστυνομία, από το πρώτο 8μηνο του 2025 στην Κρήτη με τις αρχές ασφαλείας να προβληματίζονται ιδιαίτερα από την αύξηση της κατανάλωσης κοκαΐνης και της διακίνησης όπλων. Αυτά τα στοιχεία δόθηκαν από την ΕΛΑΣ για το νησί παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αρχικά ο γενικός περιφερειακός διευθυντής Κρήτης κ. Νίκος Σπυριδάκης έκανε αναφορά στο θέμα των όπλων στην Κρήτη και επεσήμανε πως γίνεται προσπάθεια καλύτερης συνεργασίες μεταξύ όλων των υπηρεσιών, με μετακίνηση των ΤΑΕ από Νομό σε Νομό και μίλησε για σημαντικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για τα ναρκωτικά τόνισε πως έχει αυξηθεί πολύ η χρήση κοκαΐνης και έχουν αλλάξει πολλά στη μεθοδολογία χασίς στο νησί.

ΧΑΝΙΑ: Για την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων ο κ. Γιάννης Σγουρός έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:

– Είναι χαμηλό το νούμερο των ληστειών το πρώτο 8μηνο του 2025 και έχουν εξιχνιαστεί.

– Παρατηρείται μείωση 14% στις κλοπές και οι εξιχνιάσεις αφορούν το 62%.

-Στις κλοπές τροχοφόρων παρουσιάζεται μια αύξηση λόγω ετεροχρονισμένων δηλώσεων.

– Στα ναρκωτικά έγιναν πολλές συλλήψεις και προφυλακίσεις. Είχαμε αύξηση των συλλήψεων κατά 130%, στις φυτείες που έχει αλλάξει η μεθοδολογία εντοπίστηκαν και οι δράστες.

– Σε ότι αφορά τα όπλα υπήρξε αύξηση στις κατασχέσεις που ξεπερνά το 250% με 116 δικογραφίες. “Είναι ένα κομμάτι που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση” είπε ο κ. Σγουρός.

– Έγινε αναφορά σε 4 μεγάλες επιτυχίες της ΕΛΑΣ που αφορούν όπλα, ναρκωτικά, εκρηκτικά, και την τελευταία εγκληματική οργάνωση που εξιχνιάστηκε τον Αύγουστο για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς κα.

ΡΕΘΥΜΝΟ: Για την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου ο κ. Χρήστος Παπαδάκης σημείωσε :

– Έκανε λόγο για 2 ληστείες που εξιχνιάστηκαν.

– Για κλοπές – διαρρήξεις παρατηρείται μείωση 40% και οι εξιχνιάσεις φτάνουν στο 80%.

– Μείωση 40% στις κλοπές τροχοφόρων.

– Σε ότι έχει να κάνει με τις απάτες διαπιστώνεται μια μείωση 8% . Το αδίκημα αφορά ηλεκτρονικές απάτες ή απάτες με δήθεν ατύχημα συγγενικού προσώπου.

– Για τα ναρκωτικά στο Ρέθυμνο είχαμε αύξηση των κατασχεμένων ποσοτήτων (40% κάνναβη και διπλασιασμός στην κοκαΐνη) .

– Στο θέμα των όπλων υπήρξε αύξηση των συλλήψεων 36% και αύξηση των κατασχέσεων περί το 40

%. Σχηματίστηκαν 114 δικογραφίες.

– Παρουσιάστηκαν στοιχεία για 5 μεγάλες επιτυχίες.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Στοιχεία για το Νομό Ηρακλείου έδωσε ο επικεφαλής της ασφάλειας κ. Γιώργος Βαρδάκης.

– Σε ότι έχει να κάνει τις ληστείες παρουσιάστηκαν μείωση από 7 περιπτώσεις πέρυσι σε 5 που όλες εξιχνιάστηκαν.

– Σε κλοπές και διαρρήξεις υπήρξε μείωση 14% και εξιχνιάστηκε το 80%.

– Στις κλοπές τροχοφόρων διαπιστώθηκε μείωση 6%.

– Για απάτες εξιχνιάστηκαν 52 από τις 78 υποθέσεις και επιστράφηκε στους παθόντες το ποσό των 82.000 ευρώ και κοσμήματα και τιμαλφή.

– Αύξηση στις συλλήψεις 5% για ναρκωτικά. Υπήρξε αύξηση της κατάσχεσης της κοκαΐνης και στα ναρκωτικά δισκία. Προφυλακίστηκαν 44 άτομα.

– Για τα όπλα είχαμε αύξηση 15% στις συλλήψεις και ελαφρά αύξηση στα κατασχεμένα πυροβόλα όπλα.

– Εγινε αναλυτική αναφορά σε 7 μεγάλες επιτυχίες.

ΛΑΣΙΘΙ: Στοιχεία για το Λασίθι έδωσε ο κ. Γ. Μάλλιος.

– Αναφορικά με τις ληστείες από 1 ληστεία πέρυσι φέτος είχαμε 2 που εξιχνιάστηκαν.

– Για κλοπές και διαρρήξεις παρουσιάστηκε αύξηση μικρή και οι εξιχνιάσεις αφορούσαν το 89% των περιπτώσεων.

– Στις κλοπές τροχοφόρων μείωση 40% και υπήρξε μια περίπτωση ρευματοκλοπής που εξιχνιάστηκε.

– Για τις απάτες διαπιστώθηκε αύξηση των εξιχνιασεων στο 85%.

– Στο ζήτημα των ναρκωτικών το πρώτο 8μηνο του 2025 σχηματίστηκαν 93 δικογραφίες , συνελήφθησαν 117 άτομα και προφυλακίστηκαν 8 για κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις.

– Σε ότι έχει να κάνει την κατοχή και διακίνηση όπλων αυξήθηκαν οι κατασχέσεις στο 33% και σχηματίστηκαν 56 δικογραφίες.

– Έγινε αναφορά σε δύο μεγάλες επιτυχίες των υπηρεσιών στο Λασίθι.

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ξεχωριστή αναφορά έγινε σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος και στη λειτουργία της “Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος” στην Κρήτη που στόχο έχει την πλήρη αποδόμηση αυτές τις πολύ σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές. Λειτουργεί στα πρότυπα του FBI και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών και σε όλη τη χώρα εξιχνίασε 519 σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και εξαρθρώθηκαν 98 εγκληματικές οργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα για την Κρήτη ο διοικητής του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης κ. Μανώλης Πιπεράκης έδωσε μια σειρά από στοιχεία από τη δράση της υπηρεσίας του. “Έχουμε επιληφθεί σε 12 υποθέσεις, με 30 συλλήψεις. Η στόχευσης μας είναι οι ομάδες που αφορούν το λαθρεμπόριο, την παράνομη είσοδο όπλων και ναρκωτικών και άλλες απάτες” είπε ο κ. Πιπεράκης.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρουσιάστηκαν στοιχεία για το ζήτημα των απατών στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Πιπεράκη να λέει ότι ελέγχθηκαν 705 ΑΦΜ με 312 θετικά αποτελέσματα και ότι τα καταλογισθέντα ποσά ξεπερνούν τα 22 εκ. εκ των οποίων τα 17 εκ. αφορούν αποκλειστικά την Κρήτη, με το τμήμα του νησιού να έχει εντοπίσει τις περισσότερες περιπτώσεις.

Διεξάγονται έλεγχοι σε οικογένειες που παρουσιάζουν αριθμό ζώων ιδιαίτερα αυξημένο, έμφαση δόθηκε στην ακίνητη περιουσία των Μοναστηριών και από ποιους μισθώνεται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Για δύο ειδήσεις μίλησε ο Υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης λέγοντας πως το 2025 έχουμε μείωση κατά 42% των τροχαίων δυστυχημάτων στο νησί, που στα Χανιά φτάνει το 55%.

Για μια μεγάλη προσπάθεια να “μειωθεί το φαινόμενο που έχει τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων” είπε ο Υπουργός.

Επίσης ως δεύτερη θετική είδηση ανακοίνωσε τις αυξήσεις στους μισθούς των αστυνομικών. “Το πολύτιμο αγαθό, το δημοκρατικό δικαίωμα το υπηρετούμε με συνέπεια, στρατηγική και αυτό συμβουλεύει η παρουσία μου εδώ” ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης στέλνοντας το μήνυμα ότι η “ανοχή που κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες δεν μπορεί να είναι ανεκτή.” Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της αδεσποτίας υπογραμμίζοντας πως ” Καλώ τους πολίτες οι υπηρεσίες των οποίων παραβιάζονται αυθαίρετα να το καταγγέλουν άμεσα και να συλλαμβάνονται άμεσα οι παρανομούντες”. Μίλησε επίσης και για προσπάθεια της αστυνομίας για αλλαγή των αντιλήψεων που οδηγούν σε παράνομες συμπεριφορές όπως οι πυροβολισμό σε γάμους και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Έδωσε δε συγχαρητήρια στην Α.Δ. Χανίων για την πρόσφατη εξιχνίαση της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης και στον επικεφαλή της ” Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος” στην Κρήτη κ. Πιπεράκη.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος όλοι οι αστυνομικοί διευθυντές ,οι επικεφαλής των τμημάτων ασφαλείας της Κρήτης και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί.