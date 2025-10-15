Μίας καλής είδησης… µύρια έπονται

Έστω και καθυστερηµένα καταλάβαµε ότι απαιτείται να ενσκύψουµε και θεσµικά για να προστατέψουµε τον τόπο µας και το φυσικό περιβάλλον, το πολυτιµότερο πετράδι του ‘‘θησαυρού’’ µας.

Το χθεσινό βασικό θέµα της εφηµερίδας που διαχρονικά µέσα από τις σελίδες της µε έρευνες, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ασχολείται µε περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής -κυρίως και όχι µόνο- και αναδεικνύει τους κινδύνους της καταστροφικής… ροπής µας, ήταν η από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αποτελούν “δίχτυ προστασίας” στις περιοχές Natura του τόπου µας και όχι µόνο, ενώ πλέον αναµένεται η θεσµοθέτησή τους µε τα ανάλογα Προεδρικά ∆ιατάγµατα.

Πραγµατικά πολύ σηµαντική τούτη η εξέλιξη, τούτη η είδηση, µιας και -όπως αναφέρεται στο θέµα του Γιώργου Κώνστα- «ένα µεγάλο µέρος των παρατηρήσεων τοπικών φορέων προς τους µελετητές για αυστηροποίηση των όρων έγιναν δεκτές ειδικά σε ό,τι αφορά τις περιοχές που δέχονται ισχυρή πίεση λόγω του µεγάλου τουριστικού ρεύµατος (Λαφονήσι, Φαλάσαρνα, Μπάλος), ενώ επίσης αυξηµένη είναι η προστασία για τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων».

Έως εδώ όλα καλά και νοµίζω ότι η πλειοψηφία των Χανιωτών τάσσεται υπέρ της συγκεκριµένης εξέλιξης.

Ωστόσο, επειδή πολλά έχουν δει τα µάτια µας και πολλά είναι τα παραδείγµατα που µπορούµε να αναφέρουµε σχετικά µε ανακοινώσεις ή µελέτες ή ακόµη και Π.∆. που έµειναν στα… λόγια και στην πράξη ακόµη τα αναµένουµε, ας ελπίσουµε ότι δεν θα γίνουµε µάρτυρες µιας “καταπάτησης” των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Μ.Π.) από λογής-λογής πονηρά σκεπτόµενους που θα ερµηνεύσουν κατά πώς τους συµφέρει τις αποφάσεις και θα µπορέσουν να κάνουν το άσπρο-µαύρο εις βάρος του ευλογηµένου τούτου τόπου!