menu
22.3 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕυθύβολα και μη
Ευθύβολα και μη

Μίας καλής είδησης… µύρια έπονται

Νεκτάριος Κακατσάκης
Νεκτάριος Κακατσάκης
0

Έστω και καθυστερηµένα καταλάβαµε ότι απαιτείται να ενσκύψουµε και θεσµικά για να προστατέψουµε τον τόπο µας και το φυσικό περιβάλλον, το πολυτιµότερο πετράδι του ‘‘θησαυρού’’ µας.
Το χθεσινό βασικό θέµα της εφηµερίδας που διαχρονικά µέσα από τις σελίδες της µε έρευνες, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ασχολείται µε περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής -κυρίως και όχι µόνο- και αναδεικνύει τους κινδύνους της καταστροφικής… ροπής µας, ήταν η από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αποτελούν “δίχτυ προστασίας” στις περιοχές Natura του τόπου µας και όχι µόνο, ενώ πλέον αναµένεται η θεσµοθέτησή τους µε τα ανάλογα Προεδρικά ∆ιατάγµατα.
Πραγµατικά πολύ σηµαντική τούτη η εξέλιξη, τούτη η είδηση, µιας και -όπως αναφέρεται στο θέµα του Γιώργου Κώνστα- «ένα µεγάλο µέρος των παρατηρήσεων τοπικών φορέων προς τους µελετητές για αυστηροποίηση των όρων έγιναν δεκτές ειδικά σε ό,τι αφορά τις περιοχές που δέχονται ισχυρή πίεση λόγω του µεγάλου τουριστικού ρεύµατος (Λαφονήσι, Φαλάσαρνα, Μπάλος), ενώ επίσης αυξηµένη είναι η προστασία για τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων».
Έως εδώ όλα καλά και νοµίζω ότι η πλειοψηφία των Χανιωτών τάσσεται υπέρ της συγκεκριµένης εξέλιξης.
Ωστόσο, επειδή πολλά έχουν δει τα µάτια µας και πολλά είναι τα παραδείγµατα που µπορούµε να αναφέρουµε σχετικά µε ανακοινώσεις ή µελέτες ή ακόµη και Π.∆. που έµειναν στα… λόγια και στην πράξη ακόµη τα αναµένουµε, ας ελπίσουµε ότι δεν θα γίνουµε µάρτυρες µιας “καταπάτησης” των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Μ.Π.) από λογής-λογής πονηρά σκεπτόµενους που θα ερµηνεύσουν κατά πώς τους συµφέρει τις αποφάσεις και θα µπορέσουν να κάνουν το άσπρο-µαύρο εις βάρος του ευλογηµένου τούτου τόπου!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum