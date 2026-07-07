Μια ζωή χαμένη σε ένα επικίνδυνο δρόμο

Στον δρόμο από και προς τον αερολιμένα Χανίων

-μεταξύ Πιθαρίου και Αρωνίου- έχασε τη ζωή του χθες ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της 115ης Πτέρυγας Μάχης.

Για τον συγκεκριμένο δρόμο έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα. Εδώ και 70 χρόνια έχουν πληρωθεί απαλλοτριώσεις ώστε να γίνει μία σύγχρονη οδός, όμως τίποτα δεν έχει γίνει. Πρόσφατα μάλιστα κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Κατόπιν… εορτής μάλιστα, τοποθετήθηκαν κορδέλες στις λακκούβες που έχουν ανοιχτεί για να εγκατασταθούν τα φωτιστικά σώματα.

Αν θέλουμε όντως να αναβαθμίσουμε την οδική μας ασφάλεια, πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα αυτές τις υποδομές.