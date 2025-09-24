Μία ξεχωριστή βρααδιά για τα 50 χρόνια Grecotel (φωτ.)

Με μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, η Grecotel γιόρτασε 50 χρόνια ιστορίας στο εμβληματικό Φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η οικογένεια Δασκαλαντωνάκη υποδέχθηκε εργαζόμενους, συνεργάτες και φίλους σε μια μεγάλη κρητική γιορτή – φόρο τιμής και σεβασμού στους ανθρώπους του Oμίλου, αλλά και στον τόπο που γέννησε την Grecotel και συνεχίζει να την εμπνέει.

Αυτό το εγκάρδιο «ευχαριστώ» συνοδεύτηκε από τους ήχους του Βασίλη Σκουλά και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που, μαζί με τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και Κρητικούς καλλιτέχνες σε μουσική επιμέλεια του Σπυριδάκη Ζαχάρη, πλημμύρισαν τον ιστορικό χώρο με μουσική αλλά και έντονα συναισθήματα, που έντυσαν μία πορεία μισού αιώνα, χέρι-χέρι με την τοπική κοινωνία και την κρητική παράδοση.

Ξεχωριστή λάμψη έδωσε το μοναδικό drone show που ξεδιπλώθηκε πάνω από την πόλη του Ρεθύμνου με φόντο το Κρητικό πέλαγος, της θάλασσας που αγκαλιάζει μισό αιώνα ιστορίας του Ομίλου.

«Η Κρήτη είναι το σπίτι μας. Από εδώ ξεκινήσαμε, εδώ παραμένουμε ριζωμένοι και από εδώ απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους εσάς, τους δικούς μας ανθρώπους, την οικογένεια της Grecotel», τόνισε συγκινημένος ο κος Νίκος Δασκαλαντωνάκης, επιστρέφοντας το παρατεταμένο χειροκρότημα σε εκείνους που μοιράστηκαν το όραμα, το έκαναν πραγματικότητα και που θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν την Grecotel στην επόμενη 50ετία της.

Το δικό της ξεχωριστό «ευχαριστώ» μαζί με μία ισχυρή υπόσχεση για το μέλλον απηύθυνε η διευθύνουσα σύμβουλος του Oμίλου κα Μάρι Δασκαλαντωνάκη:

«Στην Κρήτη ζούμε με τα σύμβολα. Η Grecotel ευτυχεί να έχει το δικό της, τον ιδρυτή της. Δίπλα του απόψε, συμβολικά, κάθονται οι εγγονές του και εκπρόσωποι της δεύτερης και τρίτης γενιάς της Grecotel, εικοσάρηδες, τριαντάρηδες και σαραντάρηδες. Η δύναμη της γενιάς τους είναι η συνέχεια της Grecotel! Για τα επόμενα 50 χρόνια μπροστά! Ρέθυμνο και Κρήτη, εμείς οι τρεις γενιές της Grecotel, ευχαριστούμε βαθιά».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Άρναουτάκης, η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δήμαρχοι Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, Αμαριού Παντελής Μουρτζανός και ο καθηγητής αρχαιολογίας, Νίκος Σταμπολίδης.

Απευθύνοντας ομιλίες στην εκδήλωση, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, τόνισαν τους στενούς και άρρηκτους δεσμούς της Grecotel με την Κρήτη, τη διαχρονική κοινωνική και οικονομική της συνεισφορά στον τόπο, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την συμβολή της στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Λόγια γεμάτα συγκίνηση και ευγνωμοσύνη απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος:

«Είμαστε εδώ όπως είστε και εσείς για εμάς», είπε ξεκινώντας την ομιλία του, χαρακτήρισε τον Νίκο Δασκαλαντωνάκη «σύμβολο ελληνικής φιλοξενίας» και τόνισε ότι «το όνομα της Grecotel τα κλείνει όλα, τα λέει όλα, τα παραδίδει όλα στις επόμενες γενιές, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή την αρετή». Αναφερόμενος στη διαχρονική αξία της φιλοξενίας, επικαλέστηκε τον Μένανδρο και τους Πατέρες της Εκκλησίας: «Ξένους ξένιζε ίνα μη ξένος γένη… να φιλοξενείς τους ξένους για να σε φιλοξενήσει και σένα ο Θεός. Αυτή τη θεόδοτη εντολή εσείς την κάνατε πράξη» ανέφερε ο κ. Ευγένιος και κατέληξε: «Το μεγαλύτερο που κατορθώσατε στη Grecotel δεν είναι το ότι φτιάξατε, 25 χιλιάδες κλίνες, αλλά ότι κάθε μέρα φτιάχνετε φίλους. Και ότι προπάντων αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται κοντά σας, τους κάνετε να νομίζουν ότι εργάζονται για τους ίδιους, ότι η Grecotel είναι το σπίτι τους.».

Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης ανέφερε:

«Στα 50 αυτά χρόνια ο ιδρυτής του Ομίλου αρχικά και σήμερα η αγαπητή Μάρι Δασκαλαντωνάκη ανανεώνουν διαρκώς την περήφανη επιγραφή της Grecotel, διατηρώντας την αίγλη της. Συνδυάζοντας το όραμα με τον ρεαλισμό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, ακολουθώντας τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης, έχουν καταφέρει να διαδώσουν τη φήμη του ομίλου στα πέρατα της γης, διατηρώντας σταθερά τα θεμέλια στο Ρέθυμνο και την Κρήτη, εδώ που έπεσε ο πρώτος σπόρος, στο νησί του Ξένιου Δία και των ατελείωτων ταξιδιών».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Χαίρομαι που η νέα γενιά του Ομίλου, εμπνεόμενη και καθοδηγούμενη από τον ιδρυτή της Νίκο Δασκαλαντωνάκη, συνεχίζει να εμπλουτίζει, με την ίδια ευαισθησία και προσήλωση σε υψηλές αξίες και αρχές, το πολυδιάστατο έργο του, πρωτοπορώντας στον τουρισμό, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό. Εύχομαι ο Όμιλος Grecotel, να συνεχίσει να αποτελεί θετικό πρότυπο εθνικής εμβέλειας για πολλές δεκαετίες. Να εξελίσσεται δυναμικά, να εμπνέει δημιουργικά και να υποστηρίζει με επιτυχία τη συμπόρευση της επιχειρηματικότητας με την παιδεία, τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη. Η χώρα μας έχει ανάγκη από επιχειρηματικούς Ομίλους, όπως η Grecotel. Κύριε Νίκο, αγαπητή Μάρι σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα κάνατε για το Ρέθυμνο και την πατρίδα μας.»

Μισό αιώνα μετά το πρώτο της ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, η Grecotel εξακολουθεί να γράφει ιστορία, να οραματίζεται και να εμπνέεται από την Ελλάδα και τις απεριόριστες δυνατότητές της.

Με 40 ξενοδοχεία και resorts σε όλη τη χώρα, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, με 7.500 εργαζομένους – εκ των οποίων 2.300 στην Κρήτη. Ταυτόχρονα, είναι σταθερός επενδυτής στην ελληνική περιφέρεια, την οποία στηρίζει με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Τρεις γενιές της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του ομίλου, έδωσαν χθες υπόσχεση η Grecotel να συνεχίσει να μεγαλώνει, τιμώντας το παρελθόν, με την πλώρη σταθερά προς το μέλλον. Με την καρδιά αγκυροβολημένη στην Κρήτη και το βλέμμα στραμμένο στον κόσμο»