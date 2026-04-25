Μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα

Στον πεζόδροµο της παραλίας της Παχιάς Άµµου στην Παλαιόχωρα, υπάρχει αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη της φωτογραφίας.

Η οικογένεια του Γερµανού Μπαχαρ που έφυγε από την ζωή και είχε πλούσια συλλογή βιβλίων, έφτιαξε αυτή την αυτοσχέδια δανειστική βιβλιοθήκη αξιοποιώντας ένα παλιό τηλεφωνικό θάλαµο, στη µνήµη του εκλιπόντος.