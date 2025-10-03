menu
22.3 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Μία ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση από την Grecotel

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά μέσα Aspire και Travel Weekly, πραγματοποίησε στις 28–30 Σεπτεμβρίου μια ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση στην Κρήτη, συνδυάζοντας τον τουρισμό με την κοινωνική προσφορά.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «εννέα ταξιδιωτικοί πράκτορες από το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν σε μια απαιτητική πεζοπορική αποστολή σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Κρήτης, με στόχο τη στήριξη του οργανισμού Breast Cancer Now. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ανάβαση γύρω από το ιστορικό Μοναστήρι Αρκαδίου και διάσχιση του εντυπωσιακού φαραγγιού της Σαμαριάς, μιας από τις πιο εμβληματικές φυσικές διαδρομές της Ευρώπης.

Από την πρωτοβουλία αυτή, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.000 ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει την έρευνα και τις δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Σαβαθράκη, ιδιοκτήτη της Creative Adventures, ενώ μαζί με την ομάδα βρέθηκαν στελέχη της Grecotel και του Aspire.

Η Liz Shaw, UK Sales Manager της Grecotel, τόνισε:
«Ο καρκίνος του μαστού αγγίζει πάρα πολλές ζωές. Αυτή η πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τη συγκέντρωση χρημάτων· είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσες γυναίκες έχουν επηρεαστεί, να σταθούμε στο πλευρό εκείνων που συνεχίζουν να παλεύουν και να θυμηθούμε όσες έχουμε χάσει».

Ο Κωνσταντίνος Σίνης, Director of UK & Luxury της Grecotel, πρόσθεσε:
«Αυτή η πρωτοβουλία ξεπερνά κατά πολύ ένα τυπικό ταξίδι. Είναι μια ευκαιρία για τους επαγγελματίες του τουρισμού να συνδεθούν με έναν ουσιαστικό σκοπό, να γνωρίσουν μια πλευρά της Κρήτης που πολλοί επισκέπτες δεν βλέπουν, και να επιστρέψουν με μια δυνατή ιστορία που συνδυάζει τον τουρισμό με τον κοινωνικό αντίκτυπο. Εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων – ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιλέξουμε μόνο εννέα συμμετέχοντες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια».

Η δράση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και την ουσία της αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας πως ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα θετικής κοινωνικής αλλαγής»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum