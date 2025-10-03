Μία ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση από την Grecotel

Η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά μέσα Aspire και Travel Weekly, πραγματοποίησε στις 28–30 Σεπτεμβρίου μια ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση στην Κρήτη, συνδυάζοντας τον τουρισμό με την κοινωνική προσφορά.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «εννέα ταξιδιωτικοί πράκτορες από το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν σε μια απαιτητική πεζοπορική αποστολή σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Κρήτης, με στόχο τη στήριξη του οργανισμού Breast Cancer Now. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ανάβαση γύρω από το ιστορικό Μοναστήρι Αρκαδίου και διάσχιση του εντυπωσιακού φαραγγιού της Σαμαριάς, μιας από τις πιο εμβληματικές φυσικές διαδρομές της Ευρώπης.

Από την πρωτοβουλία αυτή, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.000 ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει την έρευνα και τις δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Σαβαθράκη, ιδιοκτήτη της Creative Adventures, ενώ μαζί με την ομάδα βρέθηκαν στελέχη της Grecotel και του Aspire.

Η Liz Shaw, UK Sales Manager της Grecotel, τόνισε:

«Ο καρκίνος του μαστού αγγίζει πάρα πολλές ζωές. Αυτή η πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τη συγκέντρωση χρημάτων· είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσες γυναίκες έχουν επηρεαστεί, να σταθούμε στο πλευρό εκείνων που συνεχίζουν να παλεύουν και να θυμηθούμε όσες έχουμε χάσει».

Ο Κωνσταντίνος Σίνης, Director of UK & Luxury της Grecotel, πρόσθεσε:

«Αυτή η πρωτοβουλία ξεπερνά κατά πολύ ένα τυπικό ταξίδι. Είναι μια ευκαιρία για τους επαγγελματίες του τουρισμού να συνδεθούν με έναν ουσιαστικό σκοπό, να γνωρίσουν μια πλευρά της Κρήτης που πολλοί επισκέπτες δεν βλέπουν, και να επιστρέψουν με μια δυνατή ιστορία που συνδυάζει τον τουρισμό με τον κοινωνικό αντίκτυπο. Εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων – ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιλέξουμε μόνο εννέα συμμετέχοντες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια».

Η δράση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και την ουσία της αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας πως ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα θετικής κοινωνικής αλλαγής»