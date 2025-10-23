menu
Μία ξεχωριστή επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
» Από την Δ’ ταξή του Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη

Μία ξεχωριστή επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη» πραγματοποίησε η Δ’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη.

Οι μικροί μαθητές, οι οποίοι ετοιμάζουν την δική τους ταινία αφιερωμένη στο Μουσείο βρέθηκαν στους χώρους του, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν, να εξερευνήσουν και να μυηθούν στον μαγικό κόσμο της Τυπογραφίας.

Για την εμπειρία της επίσκεψης μίλησε η μικρή Ιρια, μαθήτρια του σχολείου που επισκέφθηκε το Μουσείο, στην εκπομπή «Το ξέφρενο σχολείο».

«Στο μουσείο είδαμε πολλά μηχανήματα που τύπωναν παλιά εφημερίδες, παρατηρήσαμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων που είχαν φτιάξει άλλα σχολεία και φτιάξαμε και εμείς τα δικά μας. Επίσης τυπώσαμε σε μία παλιά μηχανή χαρτάκια στα ελληνικά και στα αγγλικά που έλεγαν και «τύπωσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα»».

Όπως τονίζει η Ίρια «μάθαμε ότι ήταν πολύ δύσκολα παλιά να τυπώνεις πολλά φύλλα εφημερίδας μαζί και ότι τώρα οι τυπογράφοι δουλεύουν αργά το βράδυ για να έχουμε εμείς τις εφημερίδες μας το πρωί. Εντύπωση μας έκαναν τα μεταλλικά γραμματάκια που έβαζαν στη σειρά για να συνθέτουν λέξεις. Επιπλέον εντυπωσιαστήκαμε με τα μηχανήματα που λειτουργούσαν, ακόμα και το μεγάλο χαρτί σε μορφή κυλίνδρου που ζυγίζει 500 κιλά».

Κλείνοντας η μαθήτρια αναφέρει «χαρήκαμε πολύ με αυτή την επίσκεψη γιατί ήταν και η πρώτη μας εκδρομή και γιατί μάθαμε περισσότερα για την τυπογραφία. Μας έμειναν στο μυαλό οι λέξεις μελάνι, το υλικό που χρησιμοποιούσαν για να τυπώσουν και Γερμανία γιατί ο πρώτος τυπογράφος ήταν Γερμανός. Ανυπομονούμε να κάνουμε την ταινία για αυτό το Μουσείο»».

