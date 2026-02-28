menu
Μια ξεχωριστή δωρεά στον ΜΥΗΣ Αγυιάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το παλιό αυθεντικό τηλέφωνο του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού (ΜΥΗΣ) Αγυιά «κουδουνίζει» ξανά στον χώρο µετά τη δωρεά που πραγµατοποίησε ο κ. Αργύρης Καραµπινάκης, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος µηχανικός ∆ΕΗ και πρώην εργαζόµενος στον ΜΥΗΣ Αγυιά, ο οποίος το τοποθέτησε στην ακριβή του από τότε θέση!
Πρόκειται για µια συσκευή, χωρίς καντράν ή κουµπιά, που χρησιµοποιούνταν για την άµεση επικοινωνία µε το Κέντρο ∆ιανοµής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) Χανίων, στο κέντρο της πόλης, στη συµβολή των οδών Περίδου και Υψηλαντών. Ένα δεύτερο πανοµοιότυπο τηλέφωνο είχε τοποθετηθεί και στο Κέντρο ∆ιανοµής. Οι δύο συσκευές συνδέονταν µε ένα καλώδιο µήκους 9,24 χιλιοµέτρων, το οποίο ξεκινούσε από το κέντρο της πόλης και κατέληγε στην Αγυιά!
Χωρίς πληκτρολόγηση και απλά σηκώνοντας το ακουστικό του ενός τηλεφώνου, το δεύτερο χτυπούσε στην άλλη άκρη της γραµµής. Το κουδούνισµα από µόνο του, σήµαινε άµεσες ενέργειες, όπως για παράδειγµα ότι οι ηλεκτρολόγοι του ΜΥΗΣ θα έπρεπε να κλείσουν τις µονάδες του σταθµού, διότι δεν χρειαζόταν η παραγωγή άλλου ρεύµατος για τα Χανιά!
Η άµεση και αποτελεσµατική αυτή επικοινωνία, µε το απλό κουδούνισµα, αποτελούσε για την εποχή ένα πρότυπο συστήµατος ελέγχου παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας!
Στοιχεία επικοινωνίας για δωρεές προς τον ΜΥΗΣ Αγυιά:
28216 07554, 28213 40114 & info@myhs.gr

