Μια στάση… ερείπιο

Τα παράπονά της για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στάση λεωφορείων επί της Λ. Καζαντζάκη εξέφρασε αναγνώστρια της εφηµερίδας.

Όπως επεσήµανε, τον περασµένο Νοέµβριο αφαιρέθηκε από στάση το στέγαστρο, ωστόσο µέχρι σήµερα όχι µόνο δεν αντικαταστάθηκε αλλά αφαιρέθηκε και το παγκάκι!

Όπως ανέφερε η ίδια, τις βροχερές µέρες οι µαθητές που χρησιµοποιούν τη στάση απλά περιµένουν στην βροχή µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους ενώ όταν παραπονέθηκε στον δήµο Χανίων έλαβε την απάντηση ότι «δεν υπάρχουν στέγαστρα».