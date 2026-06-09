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«Μια Σταγόνα Ανθρωπιάς»: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης» και η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν Εθελοντική Αιμοδοσία, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, Δημαρχείο Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με σύνθημα «Μια Σταγόνα Ανθρωπιάς», η δράση αποτελεί ένα κάλεσμα προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης προς όλους τους πολίτες. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να χαρίσει ελπίδα και να σώσει έως και τρεις ανθρώπινες ζωές, αποδεικνύοντας ότι μια απλή πράξη λίγων λεπτών έχει ανεκτίμητη αξία.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς που δεν κοστίζει τίποτα σε αυτόν που δίνει, αλλά σημαίνει τα πάντα για εκείνον που έχει ανάγκη. Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς, η συμμετοχή όλων μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Καλούνται οι πολίτες των Χανίων να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ζωής, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά παραμένουν οι πιο δυνατές αξίες της κοινωνίας μας.

Δευτέρα 15 Ιουνίου
Δημαρχείο Χανίων
09:00-14:00

Δώσε αίμα. Πρόσφερε ζωή.
Μια σταγόνα ανθρωπιάς μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή!»

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