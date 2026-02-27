Μια σπάνια πλανητική ευθυγράμμιση ορατή αύριο και στα Χανιά

Σχεδόν όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος ετοιμάζονται να διασχίσουν τον νυχτερινό ουρανό σε μια πλανητική ευθυγράμμιση, η οποία θα είναι ορατή από οπουδήποτε στη Γη το βράδυ του Σαββάτου αλλά και την 1η Μαρτίου.

Σχεδόν όλοι οι πλανήτες πρόκειται να εμφανιστούν σε μια νοητή «μονογραμμική» διάταξη στον ουρανό. Η ευθυγράμμιση αυτή, που συχνά αποκαλείται και «πλανητική παρέλαση», θα περιλαμβάνει όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος εκτός από τον Άρη, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην αντίθετη πλευρά του Ήλιου σε σχέση με τη Γη και συνεπώς δεν είναι ορατός.

Ευθυγραμμίσεις αυτού του τύπου συμβαίνουν μόνο κάθε λίγα χρόνια, όταν οι τροχιές των πλανητών τούς φέρνουν τυχαία στην ίδια πλευρά του Ήλιου την ίδια χρονική στιγμή. Οι περίοδοι περιφοράς τους διαφέρουν σημαντικά — ο Ερμής χρειάζεται 88 γήινες ημέρες για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο, ενώ ο Ποσειδώνας περίπου 165 γήινα έτη. Έτσι, οι πλανητικές ευθυγραμμίσεις αποτελούν ένα ευτυχές αποτέλεσμα γεωμετρίας και ουράνιας μηχανικής.

Ορισμένες φορές εμφανίζονται σχετικά κοντά χρονικά — τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε η λεγόμενη «μεγάλη ευθυγράμμιση», κατά την οποία και οι επτά πλανήτες ήταν ταυτόχρονα ορατοί — ενώ άλλες φορές μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να συμβεί καμία.

Κατά τη διάρκεια μιας πλανητικής ευθυγράμμισης, οι πλανήτες σχηματίζουν μια γραμμή στον ουρανό κατά μήκος της λεγόμενης εκλειπτικής. Πρόκειται για την ίδια νοητή γραμμή που ακολουθεί ο Ήλιος κατά τη φαινόμενη ημερήσια πορεία του στον ουρανό, αν και οι μικρές κλίσεις των τροχιών των πλανητών δεν τους επιτρέπουν να ευθυγραμμίζονται απολύτως. Αν κάποιος παρατηρούσε το ηλιακό σύστημα από το Διάστημα, οι πλανήτες δεν θα φαίνονταν σε ευθεία· η εικόνα αυτή αποτελεί οπτική ψευδαίσθηση, που οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο.

Η ευθυγράμμιση θα είναι ορατή σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με την τοποθεσία στον κόσμο. Ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές, η 28η Φεβρουαρίου και η 1η Μαρτίου θα είναι οι καλύτερες ημέρες για παρατήρηση. Επιλέξτε ένα σημείο με καθαρό ορίζοντα προς τα δυτικά και όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση και αναζητήστε την πλανητική «παρέλαση» στον ουρανό.