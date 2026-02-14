Μια πρόταση προς όλες τις υπηρεσίες και οργανώσεις που ασχολούνται µε την κλιµατική αλλαγή

Κύριε διευθυντά,

προτείνω µέτρα που πρέπει η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ να προβεί. Γιατί όντως η ζωή στον πλανήτη µας κινδυνεύει! Μας έρχονται συχνά µηνύµατα υπό µορφή ακραίων κλιµατικών φαινοµένων. Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ.

Ο κίνδυνος έρχεται από άνωθεν, από υπέργειες περιοχές. Συγκεκριµένα, από την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ. Αυτοί είναι οι ρυθµιστές των αναγκαίων κλιµατικών συνθηκών για την επιβίωση των όντων της ΠΑΝΙ∆ΑΣ και των φυτών της ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ. Οι ανεξέλεγκτες δραστηριότητες του ανθρώπου στον φλοιό της ΓΗΣ, εδηµιούργησαν πολλές και ΚΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, από την παραγωγή ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στερεών, υγρών και αέριων. Μη αντιµετωπίσιµες από την ΦΥΣΗ. Αλλά µε την χρήση χηµικών ουσιών που αυτές επηρέασαν και επηρεάζουν τους φυσικούς νόµους λειτουργίας και συµβίωσης των ΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΚΟΣΜΟΥ µε τον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ. Ο µεγαλόκοσµος στον οποίο ανήκουµε δεν µπορεί να επιβιώσει αν εκλείψει ο µικρόκοσµος. Ο µικρόκοσµος συµβάλλει στην λειτουργία των οργάνων του ανθρώπου, αλλά και στις διατροφικές του ανάγκες. Άρα θα πρέπει να σεβόµαστε τους φυσικούς νόµους αυτής της συνύπαρξης και να πορευόµαστε σε σωστή κατεύθυνση. Η ζωή µας κινδυνεύει ειδικά από τα ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ που αποβάλλονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού οδηγούνται στην ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ. Αέριοι ρύποι τοξικοί και µη, οι οποίοι διαταράσσουν την λειτουργία τους, µειώνοντας την ικανότητα τους να µας προστατεύουν και αυτό φαίνεται από τις ειδοποιήσεις που λαµβάνουµε υπό µορφή ακραίων ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Σε όλες τις ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΓΕΝΕΥΗ – ΚΙΟΤΟ ΚΛΠ) απεφάνθησαν ότι οι αέριοι ρύποι και ειδικά το CO2 του άνθρακα ευθύνονται γι’ αυτές τις κλιµατικές αλλαγές. Τους αέριους αυτούς ρύπους µπορούµε να τους τιθασεύσουµε, µη τους εξαπολύουµε ανεξέλεγκτα.

Ήδη µε την πράσινη ενέργεια αρκετοί ρύποι που προέρχονταν από την καύση του λιθάνθρακα σταµάτησαν να αποβάλλονται. όµως υπάρχουν εκατοµµύρια επιχειρήσεις που δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε πράσινη ενέργεια, όπως είναι όλες οι επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ (εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες κλπ) που χρησιµοποιούν κυρίως τον άνθρακα και παράγωγά του, χωρίς να χρησιµοποιούν φίλτρα συγκράτησης των αέριων ρύπων, τους αποβάλλουν στις ατµόσφαιρες (ατµόσφαιρα – στρατόσφαιρα). Οι ρύποι αυτοί είναι πολλαπλάσιοι απ’ αυτούς που η πράσινη ενέργεια σταµάτησε. Η τοποθέτηση φίλτρων δεν είναι υποχρεωτική. Τοποθετούν εξ ανάγκης όσοι βρίσκονται σε γειτνιάζουσες περιοχές µε κατοικίες και οχλούνται οι γείτονες.

Οι υπέργειες γειτόνισσες (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ), που µας προστατεύουν αφού είναι ρυθµιστές των αναγκαίων κλιµατικών συνθηκών στον πλανήτη, αδυνατούν να µας προστατεύουν και µας στέλνουν συχνά µηνύµατα εξαιτίας των αέριων ρύπων που τους στέλνουµε.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ δια µέσου της εφηµερίδας ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ να κινητοποιηθεί η ∆ιεθνής Κοινότητα και να υποχρεώσει αυτές τις επιχειρήσεις να τοποθετούν φίλτρα συγκράτησης των ρύπων. Υπάρχουν φίλτρα, µάλιστα σαν εφευρέτης κάποιου φίλτρου που έχει αξιολογηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης αναφέρω ότι: α) κατακρατεί 100% τους αέριους ρύπους, β) είναι αυτοκαθαριζόµενοι, γ) φθηνό, δ) εύκολο στην τοποθέτηση του, ε) σχεδόν µηδαµινό το κόστος λειτουργίας και στ) αντοχής σχεδόν ισόβιας. Τα υλικά κατασκευής του υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει τεχνογνωσία. Ήδη λειτουργεί σε µερικές επιχειρήσεις εστίασης.

Εάν γίνει υποχρεωτική η τοποθέτηση φίλτρων θα δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας αφού θα πρέπει να κατασκευασθούν εκατοµµύρια φίλτρα. Οι δε προστάτες ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ θα ανακουφισθούν και θα σταµατήσουν να µας στέλνουν κακά µηνύµατα.

Περισσότερα για το φίλτρο µου στην ιστοσελίδα Google.gr

ΦΙΛΤΡΟ ∆ΑΚ gr

∆ηµήτρης Κωνσταντουδάκης

Εφευρέτης-Καινοτόµος-Ερευνητής