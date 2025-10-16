menu
Μια πρόταση από τα παλιά: Πάρκο Ιστορίας – Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας

Μιχάλης Κατσανεβάκης
Στα Λευκά Όρη στην περιοχή της Καµπιανής Μαδάρας στην τοποθεσία “Αµπέλια” πολύ κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο της Βόλικας υπάρχουν δύο συγκροτήµατα κούµων -µικρών πετρόκτιστων θολωτών κτισµάτων- όπου κατά τον προηγούµενο αιώνα και παλαιότερα, οι ποιµένες της περιοχής έστηναν µιτάτα – συνεταιρισµούς παραγωγής κυρίως γραβιέρας.

Πέραν του παραδοσιακού χαρακτήρα των κτισµάτων και της όλης διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων του γάλακτος, υπάρχει και η σχετική ιστορία της τοποθεσίας συνδεδεµένη µε την Εθνική µας Αντίσταση.
Τα δύο αυτά συγκροτήµατα έχουν εγκαταλειφθεί τώρα και αρκετά χρόνια µε εµφανείς φθορές οι οποίες στο τέλος θα τα οδηγήσουν σε κατάρρευση.
Να ληφθεί υπόψη ότι οι πέτρες µεταξύ των δεν συνδέονται µε κανένα είδος λάσπης.
Το νότιο συγκρότηµα έχει µείνει µε την ονοµασία “οι κούµοι των Κατσουλέδω” και το βόρειο “οι κούµοι τω µ Ποντικήδω”.
Λίγο ανατολικότερα έχει κατασκευαστεί τελευταία και ο ναός του προφήτη Ηλία µε µεγάλη προσέλευση κόσµου καθ’ εκάστη επέτειο.

Η πρόταση είναι να γίνει µια µελέτη για την δηµιουργία ενός πάρκου Ιστορίας – Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας µε την αναστήλωση – συντήρηση και ανάδειξη όλων των παραπάνω αναφερθέντων κτισµάτων όπως και του περιβάλλοντος φυσικού πλούτου της περιοχής – βότανα κλπ.
Η ιδέα είχε προταθεί  εξ εµού και παλαιότερα αλλά πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι από αυτούς που ασχολούνται µε τα κοινά, που να έχουν όρεξη για προσφορά στο τόπο.
Αναµένουµε και θα επανέλθουµε.

*Ο Μιχάλης Κατσανεβάκης είναι αρχιτέκτων µηχανικός, συγγραφέας – ιστορικός ερευνητής

