Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Τρίτη Γνώμη

Μια προοπτική ξεπουλήµατος

Χρήστος Πλέσσας
Κατά την οµιλία του κ. πρωθυπουργού στη ∆.Ε.Θ. έγινε αναφορά στον φορέα που δεν υπάρχει ακόµα, την «Κτηµατολόγιο A.Ε.». Και τούτο διότι υφίστανται ανοιχτά θέµατα ως προς τη γεωγραφική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε οικοπέδου. Μέχρι σήµερα έχουµε το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», που ιδρύθη µε το Ν/∆ 4512/2018 και περιλαµβάνει όλα τα υποθηκοφυλακεία.

Τώρα εγκρίθηκε απ’ το Υπουργ. Συµβούλιο νέος πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την ονοµασία «Κων/νος ∆οξιάδης» και προωθείται στη Βουλή προς ψήφιση απ’ το Υπ. Περιβάλλοντος και ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Υπ’ όψιν ότι στις πολεοδοµίες εγκυµονεί διαφθορά παρά το γεγονός ότι υπάγονται στους ∆ήµους, όπου εκ των 332 σ’ όλη τη χώρα λειτουργούν 168 πολεοδοµίες, ενώ πολλές άλλες στερούνται µηχανικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

Πρόκειται για µια «πολύφερνη νύφη», όπως εγράφη. Απώτερος σκοπός αυτού του σχεδιασµού είναι η µελλοντική ιδιωτικοποίηση µε αποτέλεσµα όποιος ενδιαφέρεται για ένα ακίνητο, ένα εγκαταλελειµµένο οίκηµα, οικόπεδο ή αγροτεµάχιο θα απευθύνεται σε εταιρείες, δικηγόρους µηχανικούς, που θ’ αναλαµβάνουν κάθε διεκπεραίωση επ’ αµοιβή φυσικά.
Αυτή η Ανώνυµη Εταιρεία θα είναι πλουσιότατη, καθώς θα έχουν καταγραφεί, πόσα ακίνητα υπάρχουν, που βρίσκονται, αν µπορεί κάποιος να τα αξιοποιήσει κατασκευαστικά, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους πόσα απ’ αυτά διεκδικούνται µέσω δικαστικών προσφύγων αν είναι ξεχασµένα και διαθέσιµα για τ’ «αρπακτικά», τους γύπες.

Η εταιρεία «Κτηµατολόγια Α.Ε.» θα περιέχει όλη αυτήν την πλούσια παρακαταθήκη στοιχείων πρόκλησης για µελλοντικό ξεπούληµα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
∆υσκολίες θ’ αντιµετωπίσει αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία από τις ∆ηµοτικές Αρχές, οι οποίες είναι άγνωστο πως θ’ αντιδράσουν, επειδή θα χάσουν τις πολεοδοµίες τους. Επίσης προειδοποιούν ότι η νέα εταιρεία δεν θα διαθέτει εµπειρία, να παρακολουθεί τη νοµοθεσία της Πολεοδοµίας, που είναι περίπλοκη.

