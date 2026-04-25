Μια πόλη σε αναµονή

Η αλήθεια είναι πως οι τοπικοί άρχοντες στα Χανιά παράγουν περισσότερο θόρυβο απ’ όσο µπορούµε να καταναλώσουµε.

Φασαρία κάθε µέρα για το τίποτα και για την τηγανίτα κουβέντα.

Και η τηγανίτα λέει πως πρέπει να ετοιµάσουµε την πόλη για το καλοκαίρι.

Το ‘χε πει και ο Τζον Κένεντι, «ακούω θόρυβο στη σκάλα. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να µπαίνει στο δωµάτιο».

Το κυκλοφοριακό άλυτο, το εµβληµατικό τοπόσηµο της ∆ηµοτικής Αγοράς ανέτοιµο, όλοι ψάχνουν µια δικαιολογία που δεν υπάρχει.

Τα Χανιά είναι «τέκνο της ανάγκης» που θα έλεγε και ο Βάρναλης.

Περιµένουν µια… επιφοίτηση, αλλά αυτή αργεί.