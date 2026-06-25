Μια πλούσια χρονιά για το Δημοτικό Σχολείο Βρυσών

» Απολογισμός δράσεων

Σε απολογισμό δράσεων προχώρησε χθες το Δημοτικό Σχολείο Βρυσών.

Στη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει:

Το Δημοτικό Σχολείο Βρυσών, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων, με στόχο τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στη σχολική ζωή.

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Μέσα από τις δράσεις αυτές καλλιεργήθηκαν γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν αξίες όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα, ο εθελοντισμός και η ενεργός πολιτειότητα. Στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιήθηκαν συστηματικά οι ψηφιακές υποδομές του σχολείου, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η πλατφόρμα e-class, καθώς και πλούσιο έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται και εμπλουτίζεται διαρκώς από τους εκπαιδευτικούς.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλαναγνωσία μέσω της λειτουργίας της νέας ανακαινισμένης κεντρικής σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία διαθέτει πλέον περισσότερους από 2.500 τίτλους βιβλίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιήθηκαν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών, όπως η «Ώρα Παραμυθιού και Εικόνας», η γνωριμία με τη βιβλιοθήκη, η δημιουργία ιστοριών με εικόνες, η Λέσχη Ανάγνωσης και Συζήτησης, η αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπες και ψηφιακές πηγές, καθώς και η δημιουργία μαθητικών βιβλίων και περιοδικών. Οι δράσεις αυτές ενίσχυσαν την αναγνωστική κουλτούρα, τον προφορικό και γραπτό λόγο, την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Στόχος της σχολικής μονάδας είναι η βιβλιοθήκη να ανοίξει τις πύλες της και προς την τοπική κοινωνία κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Εν τω μεταξύ κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού έργου αποτέλεσε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μέσα από το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Ανησυχίες και Οικολογικές Πρακτικές», οι μαθητές ασχολήθηκαν με ζητήματα βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης απορριμμάτων, κύκλου του νερού και προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας. Οι δράσεις αυτές ήταν η βάση για τη δημιουργία Οικολογικού Πάρκου Βιοποικιλότητας σε έκταση ενός στρέμματος που ανήκει στο σχολείο.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αναπτύχθηκαν σημαντικές συνεργασίες με την Περιφέρεια Κρήτης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τον Δήμο Αποκορώνου, την Κοιν.Σ.Επ. Τερραρτίβες, το ΚΠΕ Βάμου, περιβαλλοντικές οργανώσεις, την Εκκλησία, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσών, την Ένωση Γονέων Αποκορώνου, τον Σύλλογο Γονέων και άλλους δημόσιους και τοπικούς φορείς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΔΡΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιδιαίτερα πλούσια ήταν εξάλλου και η αθλητική δραστηριότητα του σχολείου. Διοργανώθηκαν εσωτερικά πρωταθλήματα και τουρνουά σκακιού, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, πινκ πονκ και μπάτμιντον, ενώ οι μαθητές συμμετείχαν στις αθλητικές ημερίδες του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Ξεχωριστή θέση κατείχαν οι αγώνες δρόμου μικρής απόστασης (κλιμακωτά: Α-Β τάξεις, 200 μ,/ Γ- Δ, τάξεις, 400 μ.,/ Ε- ΣΤ, τάξεις, 600 μ.), που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου και με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Βάμου. Η επιτυχία της διοργάνωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθιέρωσή της ως ετήσιου θεσμού για όλα τα σχολεία του Δήμου.

Στον τομέα του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, το Πολυτεχνείο και την 25η Μαρτίου, η χριστουγεννιάτικη γιορτή και η τελετή λήξης του σχολικού έτους, καθώς και οι ιδιαίτερες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση των Βρυσών. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες, ομαδικές εργασίες και δράσεις ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας, ενώ εφαρμόστηκε πιλοτικά και ημιδομημένο διάλειμμα.

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ κα ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις επίσης περιλάμβαναν φυσιολατρικές εξορμήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικά μνημεία, εκκλησίες και κοινωφελή ιδρύματα, προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες βιωματικής μάθησης.

Ξεχωριστή θέση κατείχε η εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών. Ιδιαίτερη τιμή για το σχολείο αποτέλεσε η συνάντηση με τη Χανιώτισσα Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, η οποία υποδέχθηκε τους μαθητές, τους ξενάγησε στους χώρους της Βουλής και συζήτησε μαζί τους για τη δημοκρατία, τον ρόλο των θεσμών, τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και την αξία της προσφοράς προς την κοινωνία. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντικότατη εμπειρία πολιτικής αγωγής και ενεργού πολιτειότητας για τους μαθητές.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ –

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Εκτός των άλλων, υλοποιήθηκαν δράσεις κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΕΔΥ, με θεματικές όπως η διαχείριση συναισθημάτων, η πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν προγράμματα προστασίας της υιοθετημένης παραλίας στην περιοχή «Περαστικός» της Γεωργιούπολης και του ποταμού Μπούτακα, καθώς και δράσεις για την υγεία, τη στοματική υγιεινή, την πρόληψη των εξαρτήσεων, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τις πρώτες βοήθειες, την ανακύκλωση, τον εθελοντισμό, τη διαμεσολάβηση και την οδική ασφάλεια. Όσον αφορά δε στη δράση για την Οδική Ασφάλεια, οι μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων του σχολείου, σε συνεργασία με τον δήμο και την Τροχαία Βρυσών, μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια σε περαστικούς και οδηγούς.

Σημαντική ήταν επίσης η έκδοση τριμηνιαίας μαθητικής εφημερίδας, καθώς και η υλοποίηση προγράμματος ανταλλαγής τοπικού πολιτισμού με το Πειραματικό Σχολείο Χανίων.

Τέλος, προσφέρθηκε δωρεάν απογευματινή δράση Γερμανικής Γλώσσας για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, με παιγνιώδη προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσα από το βιβλίο «Berta fährt in die Ferien», στο πλαίσιο συνεργασίας του σχολείου με την εκπαιδευτικό Γερμανικών.

Η ποικιλία των δράσεων, η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση, τη συμπερίληψη και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Το Δημοτικό Σχολείο Βρυσών συνεχίζει να επενδύει σε ένα συμπεριληπτικό, σύγχρονο, ανοιχτό και δημιουργικό σχολείο, που συνδέεται με την τοπική κοινωνία και προσφέρει στα παιδιά πολύπλευρες ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής.

• Τα στιγμιότυπα είναι από τις δράσεις των μαθητών/τριων του σχολείου και από την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Βολουδάκη

• Στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκανιάκη μετά τη δράση για την Οδική Ασφάλεια

Νέοι και μεγάλοι για όλους

Τις επόμενες ώρες, ανακοινώνονται τα βαθμολογικά αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και χιλιάδες νέοι περιμένουν με αγωνία να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ζωής τους και μαζύ τους αγωνιούν και οι γονείς και οι δικοί τους άνθρωποι. Η συγκυρία αυτή με έκανε να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, καθώς αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από τον θάνατο του εκ μητρός παππού μου. Με τη σκέψη προς εκείνον, αναλογίστηκα την τρίτη ηλικία και τη θέση που έχει στις πολυποίκιλα δύσκολες μέρες μας μέσα στην κοινωνία που ζούμε· μια θέση που συχνά δεν της δίνεται η προσοχή που της αξίζει παρά τα όσα έχει προσφέρει.

Για τους αποφοίτους των λυκείων ξεκινά πλέον μια νέα περίοδος, διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως «επιτυχία» στις εξετάσεις, δηλαδή η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, είναι ένας σπουδαίος και σοβαρός στόχος, όμως δεν είναι ο μόνος δρόμος για μια δημιουργική και γόνιμη ατομική και κοινωνική ζωή. Κάποια από τα παιδιά μας θα ακολουθήσουν σπουδές και άλλα θα βγουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας με διαφορετικά εφόδια και στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα με άλλο ψυχικό, ιδεολογικό, υλικό εξοπλισμό στο δισάκι τους. Όπως και να έχει, προσωπικά θεωρώ ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να χτίζουν τη ζωή τους με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση και κοινωνική συνείδηση.

Ταυτόχρονα, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η τρίτη ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε κοινωνίας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι κουβαλούν σοφία ζωής, δηλαδή εμπειρίες, γνώσεις και παραδείγματα ζωής που δεν συναντάς σε κανένα βιβλίο. Στέκονται δίπλα στις νεότερες γενιές και συνεισφέρουν με τον κόπο τους στη ζωή που απολαμβάνουμε σήμερα. Γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό, ενδιαφέρον και ουσιαστική συμμετοχή στην κοινή ζωή.

Το κοινωνικό σύνολο προχωρά πραγματικά και εξελίσσεται ουσιαστικά μονάχα όταν οι γενιές δεν απομακρύνονται ή αποξενώνονται μεταξύ τους, αλλά οσάκις συναντιούνται. Οι νέοι φέρνουν μαζύ τους όνειρα, δύναμη και νέες ιδέες· οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας προσφέρουν εμπειρία, μέτρο και μνήμη. Συνυπάρχοντας και συνεργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο δυνατή και ανοιχτή για όλους.