Μια νύχτα γεµάτη φως!

Σβήνουν τα φώτα, και ξάφνου µες το σκότος της νύχτας και την σιωπή ακούγεται η φωνή του ιερέα: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας …», ενώ µικρές φλογίτσες απ’ την λαµπάδα του, δίνουν ζωή στις λαµπάδες των πιστών που ανάβουν η µια µετά την άλλη.

Το «Χριστός Ανέστη!» κι η ανταπάντηση «Αληθώς Ανέστη» ακούγονται τώρα απ’ άκρη σ΄ άκρη στην πλατεία. Παντού γέλια και χαρούµενες φωνές, καθώς ο κόσµος µοιράζεται το χαρµόσυνο νέο µε το «φιλί της αγάπης» και µε µια µεγάλη αγκαλιά!

Άλλη µια «Ανάσταση» αυτή την ανοιξιάτικη µέρα που ξηµερώνει, καθώς ένας επίµονος, βασανιστικός και γεµάτος θλίψη χειµώνας αποχωρεί σιγά-σιγά…

Έλαβε επιτέλους τέλος το πένθος, ο θρήνος, το σκοτάδι µιας «Μεγάλης Εβδοµάδας»!

Νίκησε η πίστη, η ζωή, το φως…

Κι η ελπίδα αναγεννάτε…

Κι όχι µόνο στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και παντού γύρω του, καθώς τα µπουµπούκια της γαρδένιας θα µεταµορφωθούν σε λουλούδια και θα µας προσφέρουν τ’ όµορφο άρωµά τους. Το µατάκι στο ξερό κλαδάκι της µπουκαµβίλιας θα γίνει κλαδί ολόκληρο, θα βγάλει ανθούς, καρπούς κι ο κύκλος της ζωής του θα συνεχιστεί. Στην κοντινή γλάστρα οι βολβοί έτοιµοι είναι να ξεπροβάλουν απ’ το χώµα και να λάβουν κι αυτοί µέρος στο ατέρµονο πανήγυρι της ζωής…

Άνοιξη… Χαρά Θεού!

Μέρες φωτεινές έρχονται, κι όλη η πλάση γύρω µας ζωντανεύει και σαν να βγαίνει λες, από έναν βαθύ λήθαργο.

Γύρισαν και τα χελιδόνια!

Έφτιαξαν φωλιά στο µπαλκόνι µας κι εκεί θα µεγαλώσουν τους νεοσσούς τους. Σαν τα νεαρά τα ζευγαράκια που κρατιούνται τώρα χέρι-χέρι και προχωρούν αργά, µην τους σβήσει η λαµπάδα και δεν φτάσει στο σπιτικό τους το φως «το ανέσπερο», που το βλέπεις µε τα µάτια της καρδιάς µόνο…

Αισιοδοξία, όνειρα και µεγάλες προσδοκίες παντού γύρω µας, κάτω από έναν πολλά υποσχόµενο ουρανό που τον φωτίζουν ακόµα τα πολύχρωµα βεγγαλικά κι οι λάµψεις απ’ τις λαµπάδες και τα πασχαλινά φαναράκια των πιστών.

Μια εποχή χαράς, αναδηµιουργίας κι ευεξίας ξεκινά και φέτος, όπως κάθε χρόνο στην Ανάσταση…

Είθε να ζούµε πάντα τέτοιες στιγµές!

Είθε να πρυτανεύσει η αγάπη κι η συµπόνια για τον συνάνθρωπο! Μονιασµένοι να ζουν οι λαοί κι η πλάση όλη να γιορτάζει…

Καλό Πάσχα σε όλους!