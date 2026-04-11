menu
18.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Μια νύχτα γεµάτη φως!

Αθηνά Κανιτσάκη
0

Σβήνουν τα φώτα, και ξάφνου µες το σκότος της νύχτας και την σιωπή ακούγεται η φωνή του ιερέα: «Χριστός Ανέστη εκ  νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας …», ενώ µικρές  φλογίτσες απ’ την λαµπάδα του, δίνουν ζωή στις λαµπάδες των πιστών που ανάβουν η µια µετά την άλλη.

Το «Χριστός Ανέστη!» κι η ανταπάντηση «Αληθώς Ανέστη» ακούγονται τώρα απ’ άκρη σ΄ άκρη στην πλατεία. Παντού γέλια και χαρούµενες φωνές, καθώς ο κόσµος µοιράζεται το χαρµόσυνο νέο µε το «φιλί της αγάπης» και µε µια µεγάλη αγκαλιά!

Άλλη µια «Ανάσταση»  αυτή την ανοιξιάτικη µέρα που ξηµερώνει, καθώς ένας  επίµονος, βασανιστικός  και γεµάτος θλίψη χειµώνας αποχωρεί σιγά-σιγά…

Έλαβε επιτέλους τέλος το πένθος, ο θρήνος, το σκοτάδι µιας «Μεγάλης Εβδοµάδας»!

Νίκησε η πίστη, η ζωή, το φως…

Κι η ελπίδα αναγεννάτε…

Κι όχι µόνο στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και  παντού γύρω του, καθώς τα µπουµπούκια  της γαρδένιας  θα µεταµορφωθούν σε λουλούδια και θα µας προσφέρουν τ’ όµορφο άρωµά τους. Το µατάκι στο ξερό κλαδάκι της µπουκαµβίλιας θα γίνει κλαδί ολόκληρο, θα βγάλει ανθούς, καρπούς κι ο κύκλος της ζωής του θα συνεχιστεί. Στην κοντινή γλάστρα οι βολβοί έτοιµοι είναι να ξεπροβάλουν απ’ το χώµα και  να λάβουν κι αυτοί µέρος στο ατέρµονο πανήγυρι της ζωής…

Άνοιξη… Χαρά Θεού!

Μέρες φωτεινές έρχονται, κι όλη η πλάση γύρω µας ζωντανεύει και σαν να βγαίνει λες, από έναν βαθύ λήθαργο.

Γύρισαν και τα χελιδόνια!

  Έφτιαξαν φωλιά στο µπαλκόνι µας κι  εκεί θα µεγαλώσουν τους νεοσσούς τους. Σαν τα νεαρά τα ζευγαράκια που κρατιούνται τώρα χέρι-χέρι και προχωρούν αργά, µην τους σβήσει η λαµπάδα και δεν φτάσει στο σπιτικό τους το φως «το ανέσπερο», που το βλέπεις µε τα µάτια της καρδιάς µόνο…

Αισιοδοξία, όνειρα και µεγάλες προσδοκίες παντού γύρω µας, κάτω από έναν πολλά υποσχόµενο ουρανό που τον φωτίζουν ακόµα τα πολύχρωµα βεγγαλικά κι οι λάµψεις απ’ τις λαµπάδες και τα πασχαλινά φαναράκια των πιστών.

Μια εποχή χαράς, αναδηµιουργίας κι  ευεξίας ξεκινά και φέτος, όπως κάθε χρόνο στην Ανάσταση…

Είθε να ζούµε πάντα τέτοιες στιγµές!

Είθε να πρυτανεύσει η αγάπη κι η συµπόνια για τον συνάνθρωπο! Μονιασµένοι να ζουν οι λαοί κι η πλάση  όλη να γιορτάζει…

Καλό Πάσχα σε όλους!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum