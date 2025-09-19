Μια νέα σχολική χρονιά

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά µε γέλια και χαρές, αγωνίες και φόβους, κρυµµένους βαθιά µέσα σε σχολικές τσάντες. Όσο δε µεγαλώνουν οι σχολικές τσάντες, τόσο περισσότερες είναι και οι προσδοκίες που προβάλλονται στα παιδιά, οι επιθυµίες, αλλά και οι φόβοι για το τι θα γίνει αύριο.

Αγωνιούν οι γονείς που ξέρουν (ή νοµίζουν ότι ξέρουν) τα περισσότερα απ’ όλους για το παιδί τους, γιατί διάβασαν για την τάδε ή τη δείνα εκπαιδευτική µέθοδο στο Ίντερνετ.

Περνάνε τα χρόνια και εκσυγχρονίζονται οι δασκάλες, που έχουν κάνει πια το κινητό βασικό βοηθό τους και όλο και κάποιο βίντεο θα σκαρώσουν για να στείλουν στη µαµαδοοµαδική στο viber. Ξέρουν, βλέπετε, ότι σήµερα τα παιδιά θέλουν µόνο σύντοµα βίντεο για να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Αλλάζουν τρόπο οι καθηγητές που έχουν στο µυαλό τους πώς να κάνουν πιο ελκυστικό το αντικείµενό τους, καθότι όλα σήµερα είναι custormer-oriented.

Κάπου εκεί δεν θα πρέπει να χαθεί η ίδια η µαγεία του σχολείου που είναι ο πρώτος χώρος, στον οποίο οι άνθρωποι µαθαίνουν τι σηµαίνει ανεξαρτησία, φιλία, εµπιστοσύνη, σεβασµός, όρια και πολλά άλλα. Ο χώρος στον οποίο µαθαίνουµε ουσιαστικά να συνυπάρχουµε.