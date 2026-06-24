Μια ματιά στους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά

Μάτια που “σπιθίζουν”, βλέμματα που βγάζουν μια παιδικότητα, μαλλιά γκρίζα και σε πολλές περιπτώσεις λευκά, χέρια παράδειγμα χειρωνακτικής εργασίας…

Μια ερευνητική ματιά στους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας των Χανίων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο για να δείξουν ένα μέρος της εργασίας τους, βοήθησε να βγάλουμε δύο βασικά συμπεράσματα. Καταρχάς το ανομοιογενές των μαθητών: Από τον 65χρονο συνταξιούχο που δεν κατάφερε να προχωρήσει στο γυμνάσιο πριν από 50 χρόνια για μια σειρά κοινωνικοοικονομικούς λόγους, τον 30χρονο που βλέπει το λάθος των εφηβικών του χρόνων, τη γιαγιά που αποφάσισε να ακούσει την παρότρυνση των εγγονιών της και να πάρει το απολυτήριο που τόσο πολύ ήθελε αλλά δεν μπόρεσε, τον μετανάστη που απλά ψάχνει μια ευκαιρία να μάθει την ελληνική γλώσσα!

Σε δεύτερο επίπεδο αντιλαμβάνεσαι ότι όλους αυτούς τους συνδέει κάτι πολύ δυνατό, όπως τους περιπατητές που περνάνε την αχανή έρημο, έτσι και αυτοί αναζητούν την όαση που είναι το σχολείο και το νερό που είναι η γνώση. Οι περισσότεροι ίσως να μην γνωρίζουν την αναφορά του συγγραφέα Άρθουρ Κλαρκ πως «οφείλουμε να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η εκπαίδευση αφορά μόνο τους νέους. Πώς είναι δυνατό, αφού τα μισά πράγματα που ξέρει κάποιος στα 20 του δεν είναι αλήθεια πια στα 40 του και τα μισά πράγματα που ξέρει στα 40 του δεν είχαν ανακαλυφθεί όταν ήταν 20;»

Ωστόσο με την επιμονή τους να καθίσουν στα σχολικά θρανία όντας ενήλικοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, δείχνει ότι πέρα από τη γνώση αναζητούν και την αλήθεια…